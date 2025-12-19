Year Ender 2025:साल 2025 के वायरल ट्रेंड्स जिसे देखकर आपके दिल में Kuch Kuch हुआ, आपने किसे किया फॉलो
आज हम आपको साल 2025 में बॉलीवुड के कुछ सबसे वायरल सीन्स के बारे में बताएंगे। इसमें फिल्म 'धुरंधर' के 'Fa9la' गाने, 'गफूर' के मशहूर डायलॉग, ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल के खत्म होने पर हम पूरे साल में हुई उन खट्टी-मीठी यादों को याद करते हैं जिन्होंने हम सोचने पर मजबूर किया हो। बॉलीवुड के नजरिए से देखें तो एक तरफ जहां हिट फिल्में, फ्लॉप फिल्में याद की जाती है। अब जहां साल 2025 को खत्म होने में महज कुछ ही समय शेष रह गया है। इस दौरान ईयर एंडर की चर्चा होना लाजमी है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे उन फिल्मों के बारे में जिनके कुछ सीन्स काफी ज्यादा वायरल हुए।
1. Fa9la गाना
फिल्म धुरंधर के Fa9la गाने में अक्षय खन्ना के डांस मूव्स और फ्लिपराची के रैप तो मानों आग ही लगा दी। बहरीन के इस रैपर के गाने पर हर कोई अभी तक झूम रहा है, भले ही गाना समझ आए या नहीं।
2. बैड्स ऑफ बॉलीवुड का वायरल ट्रैक गफूर
कुछ किरदार चुपचाप एंट्री करते हैं। वहीं कुछ शोर मचाते हुए आते हैं और क्रांति ला देते हैं। गफ़ूर इनमें से एक है। वह 2025 के मशहूर जुमलों के बादशाह बन गए, रील्स, ग्रुप चैट हर तरफ गफूर छा गया।
3. राघव जुयाल का डायलॉग "अक्खा बॉलीवुड एक तरफ..."
राघव जुयाल आर्यन खान की पॉपुलर सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए। फिल्म में उनकी काफी ज्यादा तारीफ हुई खासकर वो सीन जिसमें वो इमरान हाशमी के बड़े फैन होने के नाते उनके सामने मर्डर का गाना कहो ना कहो गाते हैं। राघव कहते हैं इमरान हाशमी एक तरफ अक्खा बॉलीवुड एक तरफ। इंटरनेट पर लोगों ने इस पर कई रील्स और वीडियो बनाए।
4. ज्वेल थीफ में जयदीप अहलावत का डांस
हर साल कोई न कोई ऐसा सीन देखने को मिलता है जो इंटरनेट पर इस कदर छा जाता है कि इंसान उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इस साल वो सीन था जयदीप अहलावत का ज्वेल थीफ के एक गाने पर डांस जिसपर सभी की निगाहें टिक गईं। अपनी गंभीर और दमदार अदाओं के लिए मशहूर इस शख्स ने पूरी तरह से "डांसिंग मशीन" वाला अंदाज अपना लिया और अचानक पूरे भारत में एक नया जुनून सवार हो गया।
5. द रॉयल्स में ईशान खट्टर की एंट्री
व्हाइट कलर की शर्टल में ईशान खट्टर जब घोड़े पर बैठकर एंट्री करते हैं तो कुछ पल के लिए सांसे तो थम जाती हैं। एक महाराजा का रॉयल लुक उनपर बहुत सूट किया है।
