Year Ender 2025: बड़ा बजट, बड़ा स्टार...फिर भी नहीं हुआ चमत्कार, 2025 में इन फिल्मों पर लगा महाफ्लॉप का धब्बा
Year Ender 2025: सैयारा, धुरंधर, छावा जैसी फिल्मों ने 2025 को बॉलीवुड के लिए एक अच्छा साल बनाया लेकिन इसके बावजूद कई फिल्में ऐसी थीं जिनका बजट बड़ा था ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2025 में बॉलीवुड में कई बड़ी बजट की फिल्में, ज्यादा उम्मीदों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। आजाद, लवयापा और देवा जैसी फिल्में दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकाम रहीं, जिससे यह साबित हुआ कि सिर्फ स्टार पावर ही दर्शकों को इंप्रेस करने के लिए काफी नहीं है। बल्कि ऑडियंस अब कंटेंट मांगती है। यहां उन बॉलीवुड फिल्मों पर एक नजर डालते हैं जो साल 2025 में बड़े स्टार्स और बड़े बजट की होने के बावजूद फ्लॉप हो गईं।
इमरजेंसी
कंगना रनौत की डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म, एक पॉलिटिकल ड्रामा, अपने बजट के बावजूद फ्लॉप हो गई और दर्शकों से जुड़ने में नाकाम रही।
यह भी पढ़ें- Happy Patel Trailer: आमिर खान की फिल्म से फिर लौटी DK Bose की ये जोड़ी, क्या इमरान खान का होगा कमबैक?
सिकंदर
एआर मुरुगादॉस द्वारा निर्देशित सलमान खान की यह फिल्म, अच्छी खासी चर्चा बटोरने के बावजूद एक बड़ी फ्लॉप रही और अपने भारी-भरकम बजट से भी कम कमाई कर पाई।
आजाद
अमन देवगन और राशा थडानी की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, क्रिटीक्स ने पुरानी कहानियों और कमजोर एग्जीक्यूशन को इसकी वजह बताया।
लवयापा
आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म, यह रोमांटिक ड्रामा अपने बजट के मुकाबले बुरी तरह फ्लॉप रही।
द भूतनी
संजय दत्त और मौनी रॉय स्टारर यह हॉरर-कॉमेडी दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही।
फतेह
एक्शन वाली कहानी होने के बावजूद, यह सोनू सूद की फिल्म कमजोर वर्ड-ऑफ-माउथ और कॉम्पिटिशन की वजह से स्ट्रगल करती रही।
देवा
शाहिद कपूर स्टारर देवा भी 2025 की फ्लॉप फिल्मों में से एक रही। शाहिद कपूर की देवा एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी, जो बहुत ज्यादा उम्मीदों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।
वॉर 2
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 भी बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म होने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसकी कमजोरी स्टोरी लाइन ने इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं दिला पाई।
धड़क 2
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डीमरी स्टारर धड़क 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने में नाकामयाब रही। फिल्म ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की 2018 में रिलीज हुई फिल्म धड़क की सीक्वल थी।
यह भी पढ़ें- 'जीजू जाने दे', Dhurandhar के गाने पर प्रियंका चोपड़ा के पति का डांस देख रणवीर के मुंह से निकल गई ये बात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।