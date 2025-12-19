'जीजू जाने दे', Dhurandhar के गाने पर प्रियंका चोपड़ा के पति का डांस देख रणवीर के मुंह से निकल गई ये बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज इस वक्त सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म को विदेशी ऑडियंस भी काफी प्यार दे रही है, जिससे ये फिल्म सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में 150 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के रंग में रंगे नजर आए, जहां उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म के सबसे फेमस गाने पर अपने ही डांस स्टेप्स बना दिए। निक जोनस के इस डांस वीडियो को देखने के बाद अब 'हमजा' ने ऐसा रिएक्शन दिया है, जिसे देखकर फैंस की हंसी नहीं रुक रही है।

रणवीर सिंह ने निक के वायरल डांस वीडियो पर दिया रिएक्शन निक जोनस ने धुरंधर की रिलीज के 14 दिन बाद हाल ही में इस फिल्म से वायरल हो रहे आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा के स्पेशल नंबर 'शरारत' पर अपने दोनों भाइयों केविन और जो के साथ डांस किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो को धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने भी देखा और तुरंत कमेंट बॉक्स में रिएक्ट करते हुए लिखा, "जीजू जाने दे।", इसके साथ ही रणवीर सिंह ने कई सारे इमोजी भी शेयर किए।