Dhurandhar ने बदली इन टीवी सितारों की किस्मत, कोई आईटम सॉन्ग करके मशहूर तो किसी ने एक्टिंग से जीता दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन और रणवीर सिंह की लीड रोल वाली इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। रणवीर के साथ-साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे सितारों ने भी अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी है। इनके अलावा टीवी के कई पॉपुलर एक्टर्स की मौजूदगी ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है। जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। धुरंधर में छह टीवी स्टार्स हैं जिन्होंने दर्शकों को सरप्राइज किया और कहानी में और भी गहराई लाई। आइए उन पर करीब से नजर डालते हैं।

सौम्या टंडन रहमान डकैत की पत्नी उल्फत हसीन का रोल निभाने वाली सौम्या टंडन को सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं में उनके रोल के लिए काफी सराहा गया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने डांस इंडिया डांस, बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट और एंटरटेनमेंट की रात जैसे कई पॉपुलर टेलीविजन शो भी होस्ट किए हैं। वह फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें 2007 की हिट जब वी मेट भी शामिल है, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर ने काम किया था। लेकिन धुरंधर से वे काफी सुर्खियां बटोर रही हैं।

आयशा खान बिग बॉस 17 फेम आयशा खान ने शरारत में क्रिस्टल के साथ स्क्रीन शेयर की और एक शानदार परफॉर्मेंस दी। हाल ही में वह कपिल शर्मा के शो 'किस किसको प्यार करूं 2' में भी नजर आईं। मानव गोहिल कहानी घर घर की और सी.आई.डी. से, अदालत, शादी मुबारक और तेनाली रामा तक, मानव कई बेहतरीन टीवी शो का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 'नच बलिए 2' और फियर फैक्टर इंडिया जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। धुरंधर में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर सुशांत बंसल का किरदार निभाया है।

राकेश बेदी चाहे आप उनसे प्यार करें या नफरत करें धुरंधर के वरिष्ठ राजनेता जमील जमाली के रूप में राकेश बेदी को नजरअंदाज करना असंभव है। वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनके पास टेलीविजन, फिल्म और थिएटर में 45 सालों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने श्रीमान श्रीमती, यस बॉस, भाबीजी घर पर हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शो में काम किया है।