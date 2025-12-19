Language
    71 साल के ऑनस्क्रीन 'पिता' ने 20 साल की सारा अर्जुन को किया KISS, 'धुरंधर' के नए विवाद पर राकेश बेदी की सफाई!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    20 साल की एक्ट्रेस को किस पर करने पर राकेश बेदी की सफाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में 2025 फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के नाम ही रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है। फिल्म की कमाई को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में फिल्म 600-700 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। मल्टीस्टार्स से सजी इस फिल्म में हर किसी तारीफ हो रही है। वहीं फिल्म में राकेश बेदी के कैरेक्टर की भी खूब चर्चा है, लेकिन राकेश बेदी (Rakesh Bedi) ने पिछले दिनों ही ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कुछ ऐसा किया, जिसके बाद से वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं...

    ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर क्या हुआ था?

    दरअसल बीते दिनों ही जब धुरंधर का ट्रेलर आया तो इसके लॉन्च इवेंट पर सभी सितारे नजर आए थे। यहीं पर राकेश बेदी ने 20 साल की एक्ट्रेस और फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन (Sara Arjun) के कंधे पर किस किया था। इसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। हालांकि उस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ तो राकेश बेदी ने कुछ नहीं कहा था, पर अब उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी है।

    सारा अर्जुन को किस करने पर क्या बोले राकेश बेदी?

    दरअसल सारा अर्जुन को किस करने पर राकेश बेदी ने कहा कि लोगों की आंखों में कमी है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि,

    सारा मेरी उम्र से काफी छोटी है और फिल्म में मेरी बेटी का किरदार निभा रही है। जब भी हम शूट पर मिले हमने एक दूसरे को गले लगाया जैसे कि पिता और बेटी करते हैं। हमारा रिश्ता काफी अच्छा है और दोस्त जैसा है, जो स्क्रीन पर साफ नजर आता है। यहां तक कि इवेंट वाले दिन भी मैं उससे उसी गर्मजोशी के साथ मिला।
    उस दिन भी वो और दिन की तरह ही थी, लेकिन लोगों को वह अफेक्शन नहीं दिखा, जो एक बूढ़े आदमी का एक बच्ची के साथ होता है। देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं।

    सारा के माता-पिता पर भी बोले राकेश बेदी

    राकेश बेदी ने आगे बताया कि जिस दिन ये हुआ उस दिन सारा के माता-पिता भी वहां मौजूद थे। राकेश बेदी ने कहा कि, ''मैं पब्लिकली उसे गलत इरादे से क्यों किस करूंगा। मतलब, उसके माता-पिता भी वहां थे। लोग इस तरह के दावे करके पागल हो जाते हैं। उन्हें बस सोशल मीडिया पर बेवजह मुद्दा खड़ा करना होता है।''

    आपको बता दें कि फिल्म में राकेश बेदी ने जमील जमाली का किरदार निभाया है तो वहीं सारा अर्जुन ने उनकी बेटी यलीना जमाली का किरदार निभाया है। फिल्म में सारा की मासूमियत और रणवीर सिंह के ऐज गेप को लेकर भी काफी खबरें बनीं हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सारा की कास्टिंग ध्यान में रखते हुए ही हुई है। फिलहाल धुरंधर की बात करें तो फिल्म जमकर चर्चा में और भारत में कमाई का आंकड़ा 450 करोड़ के पार जा चुका है। फिल्म को आदित्य धर (Aditya Dhar) ने निर्देशित किया है।

