Dhurandhar का हीरो 'रहमान डकैत', अनजाने में कैसे फिल्म के असली स्टार बने Akshaye Khanna?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ''रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है'' बस यही डायलॉग जब सिनेमाघरों में गूंजा तो मानो तालियों का शोर हर तरफ सुनाई देने लगा और सुनाई दे भी क्यों ना, आखिरकार एक हीरो की अग्निपरीक्षा सालों तक रही लेकिन फल उन्हें एक विलेन के किरदार ने दिया है। कहते हैं कि कहानी अगर अच्छी हो तो दर्शक सिनेमाघर तक अपने आप खिंचे चले आते हैं। आने के पीछे की वजह भी है, कि उन्हें अच्छी कहानी के साथ साथ मनोरंजन पूरा मिलता है। अब बेहतरीन कहानी के साथ सिनेमाघर में एक फिल्म लेकर आए निर्देशक आदित्य धर (Aditya Dhar)। बड़ी फिल्म, दमदार कहानी और अनगिनत सितारों से सजी धुरंधर।

फिल्म की कहानी और हीरो की जितनी चर्चा है, उससे ज्यादा चर्चा फिल्म के विलेन की हो रही है। हर किसी की जुबान पर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का नाम है। धुरंधर के 'रहमान डकैत' का कहर कैसे लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर करके गया है, आज हम आपको इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझाएंगे और बताएंगे, और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि किरदारों के रंगों से सजी 'धुरंधर' में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के स्टारडम पर कैसे सितम ढा रहा है एक विलेन।

धुरंधर का असली 'हीरो' निकला विलेन आमतौर पर फिल्मों का प्रमोशन हीरो के नाम पर किया जाता है। फिल्मों में अक्सर हीरो ज्यादा पैसा लेता है। हीरो के नाम पर ही फिल्म बिकती है। हालांकि इस बार कहानी बदल गई और अब हीरो से ज्यादा चर्चा विलेन की हो रही है। धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय ने वो जान फूंकी कि सिनेमाघरों की दीवारें भी चीख-चीखकर उन्हीं के नाम का बखान कर रही हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों और महिलाओं से लेकर नौजवानों तक सभी को धुरंधर का रहमान डकैत पसंद आ रहा है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2025 अक्षय खन्ना के नाम ही रहा है।

छावा टू धुरंधर, अक्षय खन्ना का कहर साल की शुरूआत में अक्षय खन्ना आए तो तारीफें तब भी उतनी ही हुईं। हालांकि फिल्म छावा में विक्की कौशल का किरदार काफी दमदार रहा, तो ऐसे में तारीफें उनके पाले में ज्यादा गईं। हालांकि ऐसा कतई नहीं था कि विक्की के अलावा फिल्म में विलेन बने अक्षय खन्ना की तारीफें कम कर रहे थे।

औरंगजेब के किरदार में भी अक्षय खौफ फैलाने में कामयाब रहे और ये खौफ बॉक्स ऑफिस से लेकर ऑडिएंस के दिलों तक में था। इसके बाद अब धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का ऐसा किरदार निभाया कि डर की नई दास्तां लिख दी गई। धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार ने वो कमाल किया जो शायद कई विलेन्स नहीं कर पाए। हीरो रहते अक्षय खन्ना को भले ही वो मुकाम नहीं मिला, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर अक्षय खन्ना को अब वो मुकाम मिल गया है।

रहमान डकैत- एक किरदार में अक्षय दमदार फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदारक की कई लेयर्स आपको नजर आएंगी। जब-जब स्क्रीन पर अक्षय खन्ना आए हैं, दर्शकों ने शायद अपनी पलक भी नहीं झपकाई है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं, जहां अक्षय ने सिर्फ अपना लुक दिया है और थिएटर में तालियां बज गईं। अक्षय ने लुक के दम पर हर किसी को अपना बनाया।

करांची के लियारी में रहा गैंग्स्टर रहमान डकैत के खौफ का कहर इतना ज्यादा था कि सुनने वालों की रूह भी कांप जाती थी। अगर आपको लग रहा है कि 'धुरंधर' में रहमान डकैत की जितनी निर्दयता आपने पर्दे पर देखी है, वह बस इतना ही क्रूर था, तो आप गलत हैं। लियारी का गैंगस्टर असल जिंदगी में पर्दे पर दिखाए गए 'रहमान डकैत' से कई ज्यादा भयानक था। मां के मर्डर से लेकर 3500 लोगों के कत्ल तक को रहमान डकैत ने अंजाम दिया था। इसी किरदार को निभाने के लिए अक्षय खन्ना ने दमखम लगा दिया और नतीजा आज सबके सामने है।

