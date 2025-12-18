Dhurandhar का हीरो 'रहमान डकैत', अनजाने में कैसे फिल्म के असली स्टार बने Akshaye Khanna?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।
''रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है''
बस यही डायलॉग जब सिनेमाघरों में गूंजा तो मानो तालियों का शोर हर तरफ सुनाई देने लगा और सुनाई दे भी क्यों ना, आखिरकार एक हीरो की अग्निपरीक्षा सालों तक रही लेकिन फल उन्हें एक विलेन के किरदार ने दिया है। कहते हैं कि कहानी अगर अच्छी हो तो दर्शक सिनेमाघर तक अपने आप खिंचे चले आते हैं। आने के पीछे की वजह भी है, कि उन्हें अच्छी कहानी के साथ साथ मनोरंजन पूरा मिलता है। अब बेहतरीन कहानी के साथ सिनेमाघर में एक फिल्म लेकर आए निर्देशक आदित्य धर (Aditya Dhar)। बड़ी फिल्म, दमदार कहानी और अनगिनत सितारों से सजी धुरंधर।
फिल्म की कहानी और हीरो की जितनी चर्चा है, उससे ज्यादा चर्चा फिल्म के विलेन की हो रही है। हर किसी की जुबान पर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का नाम है। धुरंधर के 'रहमान डकैत' का कहर कैसे लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर करके गया है, आज हम आपको इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझाएंगे और बताएंगे, और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि किरदारों के रंगों से सजी 'धुरंधर' में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के स्टारडम पर कैसे सितम ढा रहा है एक विलेन।
धुरंधर का असली 'हीरो' निकला विलेन
आमतौर पर फिल्मों का प्रमोशन हीरो के नाम पर किया जाता है। फिल्मों में अक्सर हीरो ज्यादा पैसा लेता है। हीरो के नाम पर ही फिल्म बिकती है। हालांकि इस बार कहानी बदल गई और अब हीरो से ज्यादा चर्चा विलेन की हो रही है। धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार में अक्षय ने वो जान फूंकी कि सिनेमाघरों की दीवारें भी चीख-चीखकर उन्हीं के नाम का बखान कर रही हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों और महिलाओं से लेकर नौजवानों तक सभी को धुरंधर का रहमान डकैत पसंद आ रहा है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2025 अक्षय खन्ना के नाम ही रहा है।
I was passing from a Haldi ceremony on a Mumbai street while going home and they were playing this song in DJ remix version and people were dancing with those #AkshayeKhanna steps 😂🔥— $@M (@SAMTHEBESTEST_) December 10, 2025
Just 5 days and it has gone so viral 😭pic.twitter.com/jYovLXq3a9
छावा टू धुरंधर, अक्षय खन्ना का कहर
साल की शुरूआत में अक्षय खन्ना आए तो तारीफें तब भी उतनी ही हुईं। हालांकि फिल्म छावा में विक्की कौशल का किरदार काफी दमदार रहा, तो ऐसे में तारीफें उनके पाले में ज्यादा गईं। हालांकि ऐसा कतई नहीं था कि विक्की के अलावा फिल्म में विलेन बने अक्षय खन्ना की तारीफें कम कर रहे थे।
औरंगजेब के किरदार में भी अक्षय खौफ फैलाने में कामयाब रहे और ये खौफ बॉक्स ऑफिस से लेकर ऑडिएंस के दिलों तक में था। इसके बाद अब धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का ऐसा किरदार निभाया कि डर की नई दास्तां लिख दी गई। धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार ने वो कमाल किया जो शायद कई विलेन्स नहीं कर पाए। हीरो रहते अक्षय खन्ना को भले ही वो मुकाम नहीं मिला, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर अक्षय खन्ना को अब वो मुकाम मिल गया है।
रहमान डकैत- एक किरदार में अक्षय दमदार
फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदारक की कई लेयर्स आपको नजर आएंगी। जब-जब स्क्रीन पर अक्षय खन्ना आए हैं, दर्शकों ने शायद अपनी पलक भी नहीं झपकाई है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं, जहां अक्षय ने सिर्फ अपना लुक दिया है और थिएटर में तालियां बज गईं। अक्षय ने लुक के दम पर हर किसी को अपना बनाया।
Dhurandhar belongs to Akshaye Khanna. The actor who doesn’t party, doesn’t live on Bollywood hill, doesn’t do cheat dance at weddings, doesn’t fool around with women half his age or doesn’t believe in hosting bad TV shows. The actor we all love. The real superstar AK. pic.twitter.com/cl4sVYoqdq— Khushboo Mattoo (@MattLaemon) December 6, 2025
फिल्म में एक डायलॉग है जब लियारी की आवाम को रहमान डकैत कहता है- ''अस्सलामु अलैकुम लियारी, कैसे हैं आप लोग?'' ये डायलॉग ये बताने के लिए काफी कि अक्षय खन्ना ने अपने हर डायलॉग से छाप छोड़ी है, फिर वो चाहे छोटा डायलॉग हो या बड़ा।
करांची के लियारी में रहा गैंग्स्टर रहमान डकैत के खौफ का कहर इतना ज्यादा था कि सुनने वालों की रूह भी कांप जाती थी। अगर आपको लग रहा है कि 'धुरंधर' में रहमान डकैत की जितनी निर्दयता आपने पर्दे पर देखी है, वह बस इतना ही क्रूर था, तो आप गलत हैं। लियारी का गैंगस्टर असल जिंदगी में पर्दे पर दिखाए गए 'रहमान डकैत' से कई ज्यादा भयानक था। मां के मर्डर से लेकर 3500 लोगों के कत्ल तक को रहमान डकैत ने अंजाम दिया था। इसी किरदार को निभाने के लिए अक्षय खन्ना ने दमखम लगा दिया और नतीजा आज सबके सामने है।
View this post on Instagram
FA9LA गाने का चढ़ा बुखार
फिल्म में जितनी तारीफ अक्षय खन्ना की हो रही है उतनी ही तारीफ उस गाने की भी हो रही है, जिसमें अक्षय खन्ना ने डांस किया है। FA9LA गाने में अक्षय कुमार के मूव्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। या ये कह लीजिए इसी गाने की बदौलत अक्षय खन्ना इंटरनेट पर वायरल हुए। सोशल मीडिया पर इस गाने पर हर कोई थिरक रहा है।
View this post on Instagram
बहरीन के रैपर Flipperachi ने इस गाने को आवाज दी और देखते ही देखते ये गाना इंटरनेट पर छा गया। इस गाने से रैपर की किस्मत तो बदली ही साथ ही अक्षय खन्ना की फैन फॉलोइंग और बढ़ती चली गई। काला कुर्ता, काले चश्मे और झूमता रहमान डकैत...मानो एक अलग ही स्वैग दर्शकों को सिनेमाघरों में दिखा।
View this post on Instagram
कहा गया कि अक्षय खन्ना के गाने के डांस स्टेप्स खुद से किए। किसी ने इस गाने को कोरियोग्राफ नहीं किया था। बलोच डांस करते अक्षय को विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है और लोग इंटरनेट पर इस गाने पर डांस बनाकर वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं।
View this post on Instagram
अब अक्षय की झोली में आगे क्या आएगा?
अक्षय खन्ना हमेशा कला के प्रेमी रहे हैं, मेहनती रहे हैं। जो काम उन्होंने किया, उसे दिल से किया। यही वजह है कि अक्षय खन्ना ने कभी भी दर्शकों को निराश नहीं किया। अक्षय खन्ना ने कई फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाया है, लेकिन जो सफलता ने धुरंधर ने दिलाई, वो उन्हें हीरो रहते हुए भी नहीं मिली। जल्द ही अब अक्षय खन्ना तेलुगू फिल्म महाकाली में दिखने वाले हैं।
इसके अलावा इक्का नाम की फिल्म में भी वो दिखेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पर आएगी। फिलहाल तो अक्षय खन्ना अपनी सक्सेस को आम इंसानों की तरह एंजॉय कर रहे हैं। ना कोई स्टार वाले टेंट्रम्स हैं और ना ही कोई शोर-शराबा, यही वो खासियत है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि जाने-अनजाने में ही सही लेकिन हां धुरंधर ने अक्षय खन्ना को सुपरस्टार जरूर बना दिया है और हीरो से ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की हो रही है।
