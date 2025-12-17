Dhurandhar हुई ब्लॉकबस्टर तो Akshaye Khannna ने घर में कराई शांति पूजा, सादगी पर तो आप दिल हार बैठेंगे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने के लिए इन दिनों एक फिल्म खूब चर्चा में है और इस फिल्म का नाम है धुरंधर (Dhurandhar)। जी हां, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और आर माधवन की मल्टीस्टारर फिल्म इस वक्त जमकर कमाई कर रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदार की खूब तारीफें हो रही हैं। इसी बीच अब अक्षय ने हाल ही में अपने घर पर पूजा पाठ किया है।
अक्षय खन्ना ने घर में कराया वास्तु शांति हवन
दरअसल हाल ही में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने अपने अलीबाग वाले घर पर वास्तु शांति हवन कराया है। अक्षय के घर में हुई इस पूजा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई हैं। घर में पूजा कराने वाले पुजारी शिवम म्हात्रे ने सारी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे अक्षय घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। ये पूजा उनके अलीबाग वाले बंगले पर हुई है।
शिवम म्हात्रे ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए मराठी में लिखा,'आज मुझे एक्टर अक्षय खन्ना के घर पर पारंपरिक और भक्तिमय पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका शांत स्वभाव, सादगी और सकारात्मक ऊर्जा ने इस अनुभव को वास्तव में बेहद खास बना दिया।' आपको बता दें कि, ये पूजा घर में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक सद्भाव के लिए की गई।
धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं अक्षय खन्ना
आपको बता दें कि घर में हुई इस पूजा के दौरान अक्षय खन्ना, पुजारी और उनके स्टाफ के लोग ही नजर आए हैं। वहीं पूजा पाठ के दौरान अक्षय का सादगी भरा अंदाज इंटरनेट पर भी लोगों का दिल जीत रहा है। हर कोई अक्षय के इस रूप की भी तारीफें कर रहा है। वहीं अक्षय खन्ना की बात करें तो फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार से उन्होंने सबका दिल जीत लिया है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) से ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की हो रही है। फिल्म को आदित्य धर (Aditya Dhar) ने डायरेक्ट किया है और इस वक्त फिल्म की कमाई 400 करोड़ (Dhurandhar Box Office Collection) के पार पहुंच गई है।
वहीं अक्षय खन्ना जल्द ही कई और फिल्मों में दिखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो वो धुरंधर की सक्सेस को इस पॉजिटिविटी के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं।
