Dhurandhar हुई ब्लॉकबस्टर तो Akshaye Khannna ने घर में कराई शांति पूजा, सादगी पर तो आप दिल हार बैठेंगे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने के लिए इन दिनों एक फिल्म खूब चर्चा में है और इस फिल्म का नाम है धुरंधर (Dhurandhar)। जी हां, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और आर माधवन की मल्टीस्टारर फिल्म इस वक्त जमकर कमाई कर रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदार की खूब तारीफें हो रही हैं। इसी बीच अब अक्षय ने हाल ही में अपने घर पर पूजा पाठ किया है।

अक्षय खन्ना ने घर में कराया वास्तु शांति हवन दरअसल हाल ही में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने अपने अलीबाग वाले घर पर वास्तु शांति हवन कराया है। अक्षय के घर में हुई इस पूजा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई हैं। घर में पूजा कराने वाले पुजारी शिवम म्हात्रे ने सारी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे अक्षय घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। ये पूजा उनके अलीबाग वाले बंगले पर हुई है।

धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं अक्षय खन्ना आपको बता दें कि घर में हुई इस पूजा के दौरान अक्षय खन्ना, पुजारी और उनके स्टाफ के लोग ही नजर आए हैं। वहीं पूजा पाठ के दौरान अक्षय का सादगी भरा अंदाज इंटरनेट पर भी लोगों का दिल जीत रहा है। हर कोई अक्षय के इस रूप की भी तारीफें कर रहा है। वहीं अक्षय खन्ना की बात करें तो फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार से उन्होंने सबका दिल जीत लिया है।