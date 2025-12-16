'अरे दे दो ऑस्कर...' Dhurandhar में अक्षय खन्ना को देख खुशी से झूम उठीं स्मृति ईरानी, कर डाली Oscar की डिमांड!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर चांदी नहीं आजकल सोना बरस रहा है और ये बरसात हो रही है फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की वजह से। आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की पूरी स्ट्रैटजी को बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि इस वक्त फिल्म की धुंआदार कमाई तो हो ही रही है, वहीं फिल्म के कैरेक्टर्स की भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के लिए तो ऑस्कर की मांग उठ चुकी है। रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना फिल्म के हीरो रणवीर सिंह पर भी भारी पड़े हैं। इसीलिए अब स्मृति ईरानी अक्षय की मुरीद हुईं हैं और सीधा ऑस्कर देने की बात कर रही हैं।
अक्षय खन्ना के लिए उठी ऑस्कर की मांग
फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की स्क्रीन टाईमिंग और डायलॉग डिलीवरी के तो लोग फैन हुए ही हैं। यहां तक कि जिन सीन्स में अक्षय खन्ना ने सिर्फ लुक दिया है, उन पर भी थिएटर्स में सीटियां बज रही हैं। पूरा बॉलीवुड मानो अक्षय खन्ना की तारीफों के पुल बांध रहा है और तो और अक्षय खन्ना को ऑस्कर (Akshaye Khanna Oscar) देने तक की बात कही जा रही है। अब लीजिए अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने की बात कर रही हैं बीजेपी नेता और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी (Smriti Irani)।
दरअसल स्मृति ईरानी ने अक्षय खन्ना की 2010 में आई फिल्म 'तीस मार खान' का एक क्लिप शेयर किया है, जो इस वक्त काफी वायरल भी है। इस वीडियो में अक्षय कुमार फिल्म में एक्टर का ही रोल करने वाले अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने की बात करते हैं। ये क्लिप इंटरनेट पर काफी चर्चा में है। इसी को शेयर करते हुए स्मृति ने लिखा कि, 'जब अक्षय खन्ना ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया हो और आप भी चिल्लाना चाहें..... तो दे दो ऑस्कर।'
फिल्म की पूरी टीम के लिए किया खास पोस्ट
हालांकि स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी हैं। जबसे फिल्म धुरंधर की चर्चा हो रही है, तभी तो वह लगातार इसे लेकर पोस्ट कर रही हैं और तारीफों पर तारीफ किए जा रही हैं। फिल्म की पूरी टीम के लिए उन्होंने एक खास पोस्ट भी किया। जहां डायरेक्टर आदित्य धर से लेकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन समेत सभी की तारीफ की है।
वैसे आपको बता दें कि इससे पहले कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान भी अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने की बात कर चुकी हैं। वहीं कई और सितारे भी जो इस वक्त अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं। वहीं फिल्म धुरंधर की बात करें तो वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई (Dhurandhar Box Office Collection) 550 करोड़ के पार हो चुकी है तो वहीं इंडिया में फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ के करीब पहुंच गया है।
