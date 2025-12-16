'अरे दे दो ऑस्कर...' Dhurandhar में अक्षय खन्ना को देख खुशी से झूम उठीं स्मृति ईरानी, कर डाली Oscar की डिमांड!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर चांदी नहीं आजकल सोना बरस रहा है और ये बरसात हो रही है फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की वजह से। आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की पूरी स्ट्रैटजी को बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि इस वक्त फिल्म की धुंआदार कमाई तो हो ही रही है, वहीं फिल्म के कैरेक्टर्स की भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के लिए तो ऑस्कर की मांग उठ चुकी है। रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना फिल्म के हीरो रणवीर सिंह पर भी भारी पड़े हैं। इसीलिए अब स्मृति ईरानी अक्षय की मुरीद हुईं हैं और सीधा ऑस्कर देने की बात कर रही हैं।

अक्षय खन्ना के लिए उठी ऑस्कर की मांग फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की स्क्रीन टाईमिंग और डायलॉग डिलीवरी के तो लोग फैन हुए ही हैं। यहां तक कि जिन सीन्स में अक्षय खन्ना ने सिर्फ लुक दिया है, उन पर भी थिएटर्स में सीटियां बज रही हैं। पूरा बॉलीवुड मानो अक्षय खन्ना की तारीफों के पुल बांध रहा है और तो और अक्षय खन्ना को ऑस्कर (Akshaye Khanna Oscar) देने तक की बात कही जा रही है। अब लीजिए अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने की बात कर रही हैं बीजेपी नेता और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी (Smriti Irani)।

दरअसल स्मृति ईरानी ने अक्षय खन्ना की 2010 में आई फिल्म 'तीस मार खान' का एक क्लिप शेयर किया है, जो इस वक्त काफी वायरल भी है। इस वीडियो में अक्षय कुमार फिल्म में एक्टर का ही रोल करने वाले अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने की बात करते हैं। ये क्लिप इंटरनेट पर काफी चर्चा में है। इसी को शेयर करते हुए स्मृति ने लिखा कि, 'जब अक्षय खन्ना ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया हो और आप भी चिल्लाना चाहें..... तो दे दो ऑस्कर।'