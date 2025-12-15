Language
    Dhurandhar Box Office Day 11: क्या करके मानेगा धुरंधर! सोमवार को तोड़ डाला इस ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    Dhurandhar Collection Day 11: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी है।रिलीज के 11वें दिन इस मूवी ने एक बार फिर से ...और पढ़ें

    जारी है धुरंधर का धमाका (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर ने अपनी रिलीज के दूसरे वीक में एंट्री मार ली है। सेकेंड वीकेंड पर रिकॉर्डतोड़ कारोबार करने वाली धुरंधर की बंपर कमाई का सिलसिला रिलीज के 11वें दिन भी जारी रहा है। सोमवार को एक बार फिर से रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में धमाका करके दिखाया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीक डे में धुरंधर ने ऐसा कारनामा किया है, जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 11वें दिन धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ का रहा है। 

    11वें दिन धुरंधर ने किया धमाका

    5 दिसंबर को धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। ओपनिंग वीकेंड में 106 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली इस मूवी ने दूसरे वीकेंड में कमाई के मामले में इतिहास रचा है। 12 से लेकर 14 दिसंबर तक सेकेंड वीकेंड के तीन दिनों में इस मूवी ने 146 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर छावा और पुष्पा 2 जैसी कुल 9 मूवीज को पछाड़ा है। रिलीज के 11वें दिन भी धुरंधर की बंपर कमाई हुई है।

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे सोमवार को रणवीर सिंह की धुरंधर ने 25 करोड़ की कमाई धुआंधार कमाई की है, जो वीक डे के हिसाब से काफी असरदार है। अब धुरंधर का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 390 करोड़ के पास पहुंच गया है और जल्द ही ये मूवी को एक अनोखा कीर्तिमान रचती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अनुमना ये लगाया जा रहा है दूसरे सप्ताह के अंत तक ये फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी।

    धुरंधर ने तोड़ा इस मूवी का रिकॉर्ड

    बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन के चलते धुरंधर ने सुपरस्टार आमिर खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल का नेट कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ा डाला है। दरअसल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली दंगल ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 387 करोड़ का कारोबार किया था, इस लिहाज से 390 करोड़ कमाकर धुरंधर इससे आगे निकल गई है। हालांकि, धुरंधर के सामने दंगल की वर्ल्डवाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ना बड़ी चुनौती रहेगी, जो 2000 करोड़ से ज्यादा का है। 

