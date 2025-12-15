Dhurandhar Box Office Day 11: क्या करके मानेगा धुरंधर! सोमवार को तोड़ डाला इस ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर ने अपनी रिलीज के दूसरे वीक में एंट्री मार ली है। सेकेंड वीकेंड पर रिकॉर्डतोड़ कारोबार करने वाली धुरंधर की बंपर कमाई का सिलसिला रिलीज के 11वें दिन भी जारी रहा है। सोमवार को एक बार फिर से रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में धमाका करके दिखाया है।

वीक डे में धुरंधर ने ऐसा कारनामा किया है, जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 11वें दिन धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ का रहा है। 11वें दिन धुरंधर ने किया धमाका 5 दिसंबर को धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। ओपनिंग वीकेंड में 106 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली इस मूवी ने दूसरे वीकेंड में कमाई के मामले में इतिहास रचा है। 12 से लेकर 14 दिसंबर तक सेकेंड वीकेंड के तीन दिनों में इस मूवी ने 146 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर छावा और पुष्पा 2 जैसी कुल 9 मूवीज को पछाड़ा है। रिलीज के 11वें दिन भी धुरंधर की बंपर कमाई हुई है।