Dhurandhar के तूफान में हवा-हवाई हुए 'पुष्पा और स्त्री', कमाई में 9 फिल्मों के लिए बनी काल
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर, धुरंधर और धुरंधर हर तरफ रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धुरंधर ने अब तक ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। दूसरे वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखने को मिला है, जिसके दम पर निर्देशक आदित्य धर की ये फिल्म अन्य 9 मूवीज को पछाड़ने में सफल रही है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि सेकेंड वीकेंड पर सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में धुरंधर ने कौन-कौन सी फिल्मों कौ पछाड़ा है।
धुरंधर ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
ओपनिंग वीकेंड की तुलना में धुरंधर के लिए दूसरा वीकेंड काफी अहम रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि रिलीज के पहले तीन दिन की तुलना में इस मूवी ने रिलीज के दूसरे वीकेंड में धमाकेदार कारोबार करके दिखाया है। दरअसल ओपनिंग वीकेंड में धुरंधर का बॉक्स ऑफिस 106 करोड़ रहा था और सेकेंड वीकेंड में ये आंकड़ा 146.60 करोड़ तक जा पहुंचा।
इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दी है। इसके अलावा तरण ने ये भी बताया है कि धुरंधर ने दूसरे वीकेंड में रिकॉर्डतोड़ बिजनेस करके 9 मूवीज को हवा-हवाई कर दिया है। उन फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं-
WEEKEND 2 RESULTS: 'DHURANDHAR' IS NO. 1 FILM – OVERTAKES 'PUSHPA 2', 'CHHAAVA', ALL FILMS... A historic moment at the boxoffice – #Dhurandhar has set a new benchmark.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 15, 2025
Here's a look at the Top 10 best-performing films in *Weekend 2*…
⭐️ #Dhurandhar: ₹ 146.60 cr ✅
⭐️ #Pushpa2… pic.twitter.com/z61viIqB4B
धुरंधर- 146.60 करोड़
पुष्पा 2- 128 करोड़
छावा- 109.23 करोड़
स्त्री 2- 93.85 करोड़
गदर 2- 90.47 करोड़
एनिमल- 87.56 करोड़
जवान- 82.46 करोड़
बाहुबली 2- 80.75 करोड़ (हिंदी)
सैयारा- 75.50 करोड़
दंगल- 73.70 करोड़
इस तरह से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के दूसरे वीकेंड में कमाई के मामले में धुरंधर ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये फिल्म इसी तरह से बंपर कलेक्शन करती हुई नजर आएगी।
