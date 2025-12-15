Dhurandhar के तूफान में हवा-हवाई हुए 'पुष्पा और स्त्री', कमाई में 9 फिल्मों के लिए बनी काल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर, धुरंधर और धुरंधर हर तरफ रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धुरंधर ने अब तक ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। दूसरे वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखने को मिला है, जिसके दम पर निर्देशक आदित्य धर की ये फिल्म अन्य 9 मूवीज को पछाड़ने में सफल रही है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि सेकेंड वीकेंड पर सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में धुरंधर ने कौन-कौन सी फिल्मों कौ पछाड़ा है। धुरंधर ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे ओपनिंग वीकेंड की तुलना में धुरंधर के लिए दूसरा वीकेंड काफी अहम रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि रिलीज के पहले तीन दिन की तुलना में इस मूवी ने रिलीज के दूसरे वीकेंड में धमाकेदार कारोबार करके दिखाया है। दरअसल ओपनिंग वीकेंड में धुरंधर का बॉक्स ऑफिस 106 करोड़ रहा था और सेकेंड वीकेंड में ये आंकड़ा 146.60 करोड़ तक जा पहुंचा।

WEEKEND 2 RESULTS: 'DHURANDHAR' IS NO. 1 FILM – OVERTAKES 'PUSHPA 2', 'CHHAAVA', ALL FILMS... A historic moment at the boxoffice – #Dhurandhar has set a new benchmark.



Here's a look at the Top 10 best-performing films in *Weekend 2*…

⭐️ #Dhurandhar: ₹ 146.60 cr ✅

⭐️ #Pushpa2… pic.twitter.com/z61viIqB4B — taran adarsh (@taran_adarsh) December 15, 2025 धुरंधर- 146.60 करोड़

पुष्पा 2- 128 करोड़