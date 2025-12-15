Dhurandhar Worldwide Collection: दुनियाभर में धुरंधर की सुनामी, USA में धमाल मचा रही फिल्म, टूटे कई रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर रणवीर सिंह को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर की तलाश लंबे वक्त से थी। रणवीर के लिए बॉक्स ऑफिस का सूखा खत्म करके गई है फिल्म धुरंधर। जिस तरह रणबीर कपूर के लिए एनिमल ने फिर से उन्हें एक कदम और आगे बढ़ा दिया और अब वही रणवीर सिंह के साथ भी हुआ धुरंधर के साथ। धुरंधर (Dhurandhar) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है। फिल्म ने जवान, पठान, RRR, डंकी, वॉर और एनिमल से लेकर बड़े स्टार्स की फिल्मों को पटखनी दे दी है और दुनियाभर में बज रहा है कि धुरंधर का डंका। आइए आपको बताते हैं कि दुनियाभर में अबतक फिल्म ने कितनी कमाई की है...

वर्ल्डवाइड 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की इस मल्टीस्टारर फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भी अच्छा खासा फायदा हुआ है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar Box Office Collection) पर इंडिया में जमकर कमाई की है तो वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म के आंकड़े अब चौंका रहे हैं। 'धुरंधर' ने 10वें दिन यानी रविवार को 58.20 करोड़ की कमाई की है। महज 10 दिनों के अंदर ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 552 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

भारत में कुल मिलाकर फिल्म ने करीब 364.60 करोड़ (430.20 करोड़ ग्रोस कमाई) से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं दुनियाभर के कुल आंकड़ों की बात करें तो फिल्म ने आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 552.70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस हिसाब से दूसरे हफ्ते में यूएस की टॉप 5 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में धुरंधर शामिल हो गई है।

फिल्म ने कुछ नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिनमें... BIGGEST Second Friday

BIGGEST Second Saturday

BIGGEST Second Sunday यानि दूसरे शुक्रवार, शनिवार और रविार को बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी धुरंधर ही बनी है। यह भी पढ़ें- 20 साल छोटी सारा के साथ क्यों रोमांस कर रहे रणवीर सिंह? Dhurandhar Part 2 में खुलेगा सबसे बड़ा राज किस्मत पर रणवीर को यकीन माना जा रहा है कि जल्द ही फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। जिस हिसाब से फिल्म को पसंद किया जा रहा है, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की कमाई अभी और बेहतर होने वाली है। ट्रेड सोर्सेस के मुताबिक फिल्म की कमाई अगर ऐसे ही रही तो शायद 800-900 करोड़ का आंकड़ा फिल्म जल्दी ही पार कर लेगी।

वहीं रणवीर सिंह भी फिल्म की कमाई से काफी खुश हैं। तभी तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि, किस्मत की एक खूबसूरत आदत है कि, वो वक्त आने पर सब बदलती है, लेकिन फिलहाल नजर और सब्र! इससे साफ पता चल रहा है कि रणवीर नजर और सब्र में कितना यकीन रखते हैं और धुरंधर ने वाकई में उनकी किस्मत बदली है।