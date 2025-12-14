Dhurandhar Box Office Collection Day 10: 'छप्परफाड़' कमाई के साथ 'धुरंधर' ने 10वें दिन रचा इतिहास, बरसे नोट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सुना है कि कोई फिल्म अपने दूसरे रविवार (रिलीज के 9 दिने बाद) बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी कमाई करे? शायद नहीं? ज्यादातर फिल्में शानदार ओपनिंग करती हैं और फिर एक हफ्ते में धांसू कमाई करने के बाद उनका कलेक्शन धीरे-धीरे घटने लग जाता है। लेकिन आदित्य धर की लेटेस्टस्पाईएक्शन फिल्म 'धुरंधर' के साथ कुछ अलग ही हुआ है। वहीं आज अगर ऐसा होता है तो फिल्म एक नया इतिहास ही लिख देगी।
28 करोड़ की हुई थी ओपनिंग
फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल निभाया है। उनके अलावा मूवी में अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी।
कितना रहा 10वें दिन का कलेक्शन?
अपने दूसरे शुक्रवार को, जो कि सिनेमाघरों में रिलीज का आठवां दिन था, फिल्म ने 32.5 करोड़ रुपये कमाए। यह सातवें दिन के आंकड़ों की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। वहीं वीकेंड की कमाई में भारी उछाल आया। शनिवार को 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए फिल्म ने 53 करोड़ रुपये कमाए। वहीं 10वें दिन भी चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिल रहे हैं।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने 10वें दिन अब तक 42.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अभी ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 335.34 करोड़ रुपये हो गया है।
इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
वही धुरंधर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। फिल्म ने 9 दिनों में 300 करोड़ के कल्ब में एंट्री कर ली है। जबकि इसी तरह रिलीज हुई दो बड़ी हिट छावा ने ये आंकड़ा 10वें दिन और सैयारा ने 17वें दिन पूरा किया था। धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
