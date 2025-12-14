Dhurandhar Box Office Collection Day 10: 'छप्परफाड़' कमाई के साथ 'धुरंधर' ने 10वें दिन रचा इतिहास, बरसे नोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सुना है कि कोई फिल्म अपने दूसरे रविवार (रिलीज के 9 दिने बाद) बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी कमाई करे? शायद नहीं? ज्यादातर फिल्में शानदार ओपनिंग करती हैं और फिर एक हफ्ते में धांसू कमाई करने के बाद उनका कलेक्शन धीरे-धीरे घटने लग जाता है। लेकिन आदित्य धर की लेटेस्टस्पाईएक्शन फिल्म 'धुरंधर' के साथ कुछ अलग ही हुआ है। वहीं आज अगर ऐसा होता है तो फिल्म एक नया इतिहास ही लिख देगी।

28 करोड़ की हुई थी ओपनिंग फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल निभाया है। उनके अलावा मूवी में अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने 10वें दिन अब तक 42.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अभी ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 335.34 करोड़ रुपये हो गया है।