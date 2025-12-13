Dhurandhar Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का 'कहर', 9वें दिन बदल गया कमाई का समीकरण
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया है। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हमजा का किरदार निभाया है जो रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो जाता है। वहीं अक्षय खन्ना ने अपने चार्म से स्क्रीन पर आग लगा रखी है।
कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?
समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद, फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। महज आठ दिनों में इसने 'वॉर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने पहले सप्ताह में शानदार कमाई करते हुए 207.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म ने दूसरे सप्ताह की शुरुआत भी दमदार तरीके से की और कलेक्शन में 20.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ का कलेक्शन किया। इससे फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 239.75 करोड़ रुपये हो गया है। भारत में 287.75 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 85 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 372.75 करोड़ रुपये हो गया है।
वहीं 28 करोड़ रुपये से धमाकेदार शुरुआत करने वाली धुरंधर ने 9वें दिन भी कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक धुरंधर ने 32.04 करोड़ का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 32.04 करोड़ रुपये हो गया है।
क्या है धुरंधर की कहानी?
आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में 1999 के आईसी-814 अपहरण, 2001 के भारतीय संसद हमले, 2008 के मुंबई हमलों, 2012 के फेक करेंसी संकट, ऑपरेशन लयारी के तहत आर एंड एडब्ल्यूए द्वारा किए गए गुप्त अभियानों और आपराधिक गिरोहों पर की गई कार्रवाई जैसी वास्तविक जीवन की जियो पॉलिटिकल घटनाओं से प्रेरणा लेती है।
