    Dhurandhar Box Office Collection Day 8 : बॉक्स ऑफिस पर जारी फिल्म का 'भौकाल', वीकेंड से पहले कर ली धांसू कमाई

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:58 PM (IST)

     Dhurandhar Box Office Collection Day 8: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही है। आदित्य धर ...और पढ़ें

    फिल्म धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है तब से लेकर अभी तक तहलका मचाए हुए है। इस फिल्म से जो उम्मीदें थीं और ट्रेलर और टीजर देखकर जो बज बना था वो बराबर फिल्म पर फिट बैठ रहा है।

    आदित्य धर हैं फिल्म के निर्देशक

    आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल भी नजर आए। वहीं कमाई के मामले में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। मूवी ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनियाभर में भी खूब कलेक्शन जोड़ा।

    धुरंधर की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन स्टारर तेरे इश्क में ट्रेंड कर रही थी लेकिन धुरंधर ने आकर सबका सफाया कर दिया। फिल्म ने मात्र 7 दिन के अंदर सिर्फ भारत में 200 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई कर ली है।

    कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?

    धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। इसके बाद दूसरे दिन का कलेक्शन 32 करोड़ और तीसरे दिन का कलेक्शन 43 करोड़ रुपये रहा। इस तरह धांसू कमाई के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा करते हुए 207.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं सैकनिल्क के मुताबिक आठवें दिन के अर्ली ट्रेंड्स देखें तो फिल्म ने 25.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 232.63 करोड़ रुपये हो गई है।

    पहला दिन- 28 करोड़
    दूसरा दिन- 32 करोड़
    तीसरा दिन- 43 करोड़
    चौथा दिन- 24.30 करोड़
    पांचवां दिन- 28.60 करोड़
    छठा दिन- 29.20 करोड़
    सातवां दिन- 29.40 करोड़
    पहला हफ्ता- 207.25 करोड़
    आठवां दिन- 19.77 करोड़
    कुल- 227.02 करोड़

    वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी फिल्म कमाल कर रही है। इस फिल्म ने 7 दिनों में दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर का अभी तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 306.25 करोड़ रुपये है।

