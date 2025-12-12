Dhurandhar Box Office Collection Day 8 : बॉक्स ऑफिस पर जारी फिल्म का 'भौकाल', वीकेंड से पहले कर ली धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है तब से लेकर अभी तक तहलका मचाए हुए है। इस फिल्म से जो उम्मीदें थीं और ट्रेलर और टीजर देखकर जो बज बना था वो बराबर फिल्म पर फिट बैठ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदित्य धर हैं फिल्म के निर्देशक आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल भी नजर आए। वहीं कमाई के मामले में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। मूवी ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनियाभर में भी खूब कलेक्शन जोड़ा।