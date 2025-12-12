Dhurandhar Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाका! 7 दिन में रणवीर की फिल्म ने की रिकॉर्डतोड़ कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे दिग्गज सितारों से सजी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) कमाई में भी धुरंधर निकली। मात्र एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म ने कमाई के मामले में पूरा बॉक्स ऑफिस हिला दिया है। इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी शॉकिंग है।

धुरंधर की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) राज कर रही थी, लेकिन 5 दिसंबर को जैसे ही धुरंधर रिलीज हुई, इसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। फिल्म ने मात्र 7 दिन के अंदर सिर्फ भारत में 200 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई कर ली है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी शॉकिंग है।

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का राज सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म धुरंधर को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है और इसका अंदाजा फिल्म के कलेक्शन से साफ लगाया जा सकता है। पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली धुरंधर की कमाई दिन-ब-दिन बढ़ी है।