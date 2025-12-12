Dhurandhar Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाका! 7 दिन में रणवीर की फिल्म ने की रिकॉर्डतोड़ कमाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे दिग्गज सितारों से सजी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) कमाई में भी धुरंधर निकली। मात्र एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म ने कमाई के मामले में पूरा बॉक्स ऑफिस हिला दिया है। इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी शॉकिंग है।
धुरंधर की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) राज कर रही थी, लेकिन 5 दिसंबर को जैसे ही धुरंधर रिलीज हुई, इसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। फिल्म ने मात्र 7 दिन के अंदर सिर्फ भारत में 200 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई कर ली है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी शॉकिंग है।
बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का राज
सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म धुरंधर को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है और इसका अंदाजा फिल्म के कलेक्शन से साफ लगाया जा सकता है। पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली धुरंधर की कमाई दिन-ब-दिन बढ़ी है।
- पहला दिन- 28 करोड़
- दूसरा दिन- 32 करोड़
- तीसरा दिन- 43 करोड़
- चौथा दिन- 23.25 करोड़
- पांचवां दिन- 27 करोड़
- छठा दिन- 27 करोड़
- सातवां दिन- 27 करोड़
भारत में लाइफटाइम कलेक्शन- 207.25 करोड़ रुपये
धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
अब बात करें फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो धुरंधर ने विदेशी सिनेमाघरों में भी धमाल मचाया है। इस फिल्म ने 7 दिनों में दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये के ऊपर कारोबार कर लिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर का अभी तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 306.25 करोड़ रुपये है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़े इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं।
सच्ची कहानी पर आधारित है धुरंधर?
धुरंधर की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म कराची के ल्यारी इलाके के इर्द-गिर्द घूमती है जो कभी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम हब माना जाता था। फिल्म में भारत में बम ब्लास्ट का ल्यारी गैंग से कनेक्शन, राजनीति और पाक स्पॉन्सर्ड टेरोरिज्म को दिखाया गया है। रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना छा गए हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
