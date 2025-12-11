Dhurandhar की आंधी ने बढ़ाई 'शोले- द फाइनल कट' की मुश्किलें, क्या दर्शकों की ये इच्छा रह जाएगी अधूरी?
शोले का अनकट वाला ओरिजनल वर्जन, जिसमें फिल्म की असली एंडिंग दिखाई जानी थी, 12 दिसंबर को रिलीज होने वाला था। गोवा में IFFI में इसकी स्क्रीनि ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले (Sholay) के मेकर्स ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि इसका फाइनल कट रिलीज किया जाना है जिसे फर्स्ट रिलीज में बदल दिया गया था। मूवी अब बिना कट के रिलीज होगी जोकि इसका अरिजनल वर्जन है। दरअसल सारी कहानी क्लाइमेक्स पर टिकी है जिसे बदल दिया गया था।
अब इसे 12 दिसंबर को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था लेकिन अब इस पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है।
धर्मेंद्र की वजह से टली थी स्क्रीनिंग
इससे पहले परेशानी का पहला संकेत तब मिला जब गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में शोले - द फाइनल कट की स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। हालांकि यह माना जा रहा था कि फिल्म में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र के निधन के कारण यह योजना रद्द की गई थी, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में IFFI के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से पुष्टि की गई कि स्क्रीनिंग को "निर्माताओं की ओर से तकनीकी खराबी" के कारण रद्द किया गया था।
कब रिलीज होने वाली थी फिल्म?
फिल्म हेरिटेज फाउंनडेशन इसे 4k में रिलीज करने वाला था। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के आधिकारिक X हैंडल ने पहले घोषणा करते हुए कैप्शन में लिखा था,"इंतजार आखिरकार खत्म हुआ!! फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 4K में पुनर्स्थापित की गई फिल्म 'शोले - द फाइनल कट' जिसमें पहली बार आप ओरिजनल एंडिंग देखेंगे, 12 दिसंबर 2025 को सिप्पी फिल्म्स द्वारा भारत भर के 1500 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है!!!"
शोले को नहीं मिल रहे स्क्रीन्स
लेकिन अब मूवी को 1000 थिएटर्स भी मिलना मुश्किल हो रहा है। एक इंसाइडर की जानकारी के अनुसार धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई कर रही है और अगले वीक में इसके बढ़ने के और भी ज्यादा चांसेज हैं। धुरंधर का रन टाइम 3.30 घंटे है और शोले भी बड़ी फिल्म है। इस वजह से इसकी रिलीज में मुश्किलें आ रही हैं।
