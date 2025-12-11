Dhurandhar की आंधी ने बढ़ाई 'शोले- द फाइनल कट' की मुश्किलें, क्या दर्शकों की ये इच्छा रह जाएगी अधूरी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले (Sholay) के मेकर्स ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि इसका फाइनल कट रिलीज किया जाना है जिसे फर्स्ट रिलीज में बदल दिया गया था। मूवी अब बिना कट के रिलीज होगी जोकि इसका अरिजनल वर्जन है। दरअसल सारी कहानी क्लाइमेक्स पर टिकी है जिसे बदल दिया गया था।

अब इसे 12 दिसंबर को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था लेकिन अब इस पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। धर्मेंद्र की वजह से टली थी स्क्रीनिंग इससे पहले परेशानी का पहला संकेत तब मिला जब गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में शोले - द फाइनल कट की स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। हालांकि यह माना जा रहा था कि फिल्म में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र के निधन के कारण यह योजना रद्द की गई थी, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में IFFI के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से पुष्टि की गई कि स्क्रीनिंग को "निर्माताओं की ओर से तकनीकी खराबी" के कारण रद्द किया गया था।