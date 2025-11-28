Language
    एक साथ 12 दारू की बोतलें गटक गए थे Dharmenedra, शूटिंग सेट पर कैमरामैन का स्टॉक कर दिया था चुपके से गायब

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:39 PM (IST)

    बॉलीवुड में अगर कोई हस्ती दिल खोलकर जीती थी, तो वह धर्मेंद्र थे। बात प्यार की हो, या उनकी आदतों की हीमैन ने हमेशा खुलकर हर चीज को अपनाया है। उन्होंने हमेशा माना की उन्हें ड्रिंक की आदत रही है। हालांकि, उन्हें ड्रिंक करने की आदत एक फिल्म के शूटिंग सेट से ही पड़ी थी, जहां उन्होंने 12 बोतलें एक साथ खत्म की थी। 

    जब धर्मेंद्र ने एक साथ खत्म की थी 12 बीयर की बोतलें/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक अच्छे और मजेदार इंसान भी थे। उनका शायराना अंदाज हो या फिर फिल्मों के सेट पर उनकी मौज-मस्ती के किस्से, हर कहानी पढ़कर फैंस के चेहरे खिलखिला उठते हैं।

    अपनी जिंदगी को लेकर हमेशा खुलकर बात करने वाले धर्मेंद्र एल्कोहल के कितने शौकीन थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। वह खुद भी मजाक मस्ती में अपनी शराब पीने की आदत का जिक्र कर ही देते थे। ऐसा ही उनकी ड्रिंक की आदत से जुड़ा एक किस्सा आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने एक दिन में सेट पर 12 ड्रिंक की बोतलें एक साथ खत्म कर दी थी।

    फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने गायब की थी शराब

    धर्मेंद्र ने एल्कोहल से जुड़ा ये किस्सा खुद रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में शेयर किया था। उन्होंने ये बताया था कि उन्हें ड्रिंक करने की आदत फिल्म शोले (Sholay) से पड़ी थी। धर्मेंद्र ने थ्रो-बैक किस्सा सुनाते हुए कहा था, "शोले में हमारे साथ एक कैमरामैन था जिम, जिसे अपने साथ 5 से 6 बियर की बोतलें कैरी करने की आदत थी। मैं उसके पीछे बैठ जाता था और उसके स्टॉक से चुपचाप दारू पी लेता था"।

    'वीरू' ने किस्सा सुनाते हुए आगे कहा, "एक दिन प्रोडक्शन वालों ने उन्हें कहा कि वह 12 ड्रिंक की बोतलें खत्म कर चुके हैं। तो वह हैरान रह गए, वह डर गए कि ये कैसे हो गया? कैमरामैन ने कहा मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हालांकि, एक दिन उसने मुझे पकड़ लिया। सभी को अपनी जिंदगी एन्जॉय करनी चाहिए"।

    बीयर को लस्सी बनाकर पीते थे धर्मेंद्र

    सिर्फ शोले के सेट पर ही नहीं, एक बार धर्मेंद्र को सेट पर बीयर पीते हुए मौसमी चटर्जी ने भी रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस किस्से के बारे में बताते हुए धरम पाजी ने कहा, "एक दिन मेरा सेट पर दोपहर में बीयर पीने का मन कर गया। मैंने अपने लोगों को कहा कि बीयर को ऐसे बनाना कि वह लस्सी लगे। मौसमी ने मुझे देख लिया और पूछा कि ए धर्मेंद्र, ये क्या पीता है? मैंने उनसे झूठ बोला और कहा कि मैं लस्सी पी रहा हूं। वह समझ गई कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उन्होंने सीधा कहा कि मुझे बना के दे, मौसमी ने मेरा झूठ पकड़ लिया था"।

    जब धर्मेंद्र से उन्हें 'बॉलीवुड का बिग बूजर' बुलाने वाले टैग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकियां अंदाज में कहा था कि 'मेरा लीवर बहुत मजबूत है'। धर्मेंद्र ने ये भी बताया था कि उन्होंने बेटी एशा देओल के कहने पर बीयर पीना बीच में बंद कर दिया था।

