मौत से पहले Dharmendra ने देखी थी आमिर खान की ये फिल्म, बोले-वह उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 89 साल के धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है। छह दशक से ज्यादा अलग-अलग किरदार निभाकर अपने फैंस को एंटरटेन करने वाले अभिनेता का 24 नवम्बर 2025 को निधन हो गया था। अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी इंडस्ट्री एक साथ एक आई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आमिर खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने शोले एक्टर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी मौत से पहले आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी। आमिर ने ये भी बताया कि वह उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी।

फिल्म फेस्टिवल में आमिर ने किया धर्मेंद्र को याद 56वें इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI)में खास मेहमान बनकर आए आमिर खान ने धर्मेंद्र को याद किया। एक्टर ने कहा, "उन्होंने लाहौर 1947 देखी थी, जो हमने उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol)संग बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम उन्हें यह फिल्म दिखा पाए। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मैं खुश हूं कि उन्हें हम ये आखिरी फिल्म दिखा पाए, क्योंकि ये उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी"।

आजाद ने उनकी फिल्में नहीं देखी थीं आमिर खान ने उन पलों को भी याद किया, जब वह अपने छोटे बेटे आजाद को धर्मेंद्र से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। परफेक्शनिस्ट ने कहा, "एक दिन मैं अपने बेटे आजाद को धरम जी से मिलवाने अपने साथ लेकर गया था। मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उनसे मिलो, क्योंकि आजाद ने उनका काम नहीं देखा था। आजाद मेरे साथ आया, हमने धर्मेंद्र जी के साथ एक अच्छा समय बिताया। धरम जी सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं थे, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी थे"।