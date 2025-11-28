मौत से पहले Dharmendra ने देखी थी आमिर खान की ये फिल्म, बोले-वह उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी
छह दशक से ज्यादा फिल्मी दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। फिल्मों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले धर्मेंद्र ने मौत से पहले उन्होंने आमिर खान (Aamir Khan) की एक फिल्म जरूर देखी थी, क्योंकि वह उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी, जिसका जिक्र खुद मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने फिल्म फेस्टिवल में किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 89 साल के धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है। छह दशक से ज्यादा अलग-अलग किरदार निभाकर अपने फैंस को एंटरटेन करने वाले अभिनेता का 24 नवम्बर 2025 को निधन हो गया था। अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी इंडस्ट्री एक साथ एक आई थी।
आमिर खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने शोले एक्टर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी मौत से पहले आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी। आमिर ने ये भी बताया कि वह उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी।
फिल्म फेस्टिवल में आमिर ने किया धर्मेंद्र को याद
56वें इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI)में खास मेहमान बनकर आए आमिर खान ने धर्मेंद्र को याद किया। एक्टर ने कहा, "उन्होंने लाहौर 1947 देखी थी, जो हमने उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol)संग बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम उन्हें यह फिल्म दिखा पाए। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मैं खुश हूं कि उन्हें हम ये आखिरी फिल्म दिखा पाए, क्योंकि ये उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी"।
यह भी पढ़ें- Hema Malini के सामने फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा, गोविंदा को छोड़ अकेले धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हुईं शामिल
फेस्टिवल में खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वह धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल क्यों नहीं हो पाए। आमिर बोले, "मैं आज मुंबई में नहीं हूं और दुर्भाग्य से आज ही धरम जी की प्रेयर मीट है। मैंने वह मिस कर दी। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा क्लोज था, क्योंकि लास्ट एक साल में मेरी उनसे 7 से 8 बार मुलाकात हुई है। मुझे उनकी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था, उनके साथ बैठता था"।
आजाद ने उनकी फिल्में नहीं देखी थीं
आमिर खान ने उन पलों को भी याद किया, जब वह अपने छोटे बेटे आजाद को धर्मेंद्र से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। परफेक्शनिस्ट ने कहा, "एक दिन मैं अपने बेटे आजाद को धरम जी से मिलवाने अपने साथ लेकर गया था। मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उनसे मिलो, क्योंकि आजाद ने उनका काम नहीं देखा था। आजाद मेरे साथ आया, हमने धर्मेंद्र जी के साथ एक अच्छा समय बिताया। धरम जी सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं थे, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी थे"।
सनी देओल स्टारर फिल्म 'लाहौर 1947' की बात करें तो, यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। ये 1947 विभाजन पर बेस्ड है। इस मूवी में उनके अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह मुख्य भूमिका में हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।