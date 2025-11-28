Hema Malini के सामने फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा, गोविंदा को छोड़ अकेले धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हुईं शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था। तीन दिन बाद अभिनेता की याद में अलग-अलग प्रेयर मीट रखी गई थी। सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेयर मीट ऑर्गनाइज की थी जहां कई बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे।

वहीं, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने भी अपने पति के लिए अलग प्रेयर मीट रखी गई थी, जहां गीता पाठ का आयोजन किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) भी हेमा मालिनी के घर पहुंची थीं।

धर्मेंद्र की याद में रोईं सुनीता आहूजा अब स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने बताया कि वह हेमा मालिनी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई थीं। उन्होंने बताया, "हेमा जी ने भागवत गीता और भजन के साथ एक प्रेयर मीट अरेंज की थी। हम सबने भजन कीर्त सुना और मैं हेमा जी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई।"