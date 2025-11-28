Language
    Hema Malini के सामने फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा, गोविंदा को छोड़ अकेले धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हुईं शामिल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:27 PM (IST)

    Dharmendra अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक तरफ सनी देओल और बॉबी देओल ने अलग अपने पिता के लिए प्रेयर मीट रखी थी, दूसरी ओर हेमा मालिनी ने भी अपने पति के लिए गीता पाठ रखा था। अब सुनीता आहूजा ने बताया कि गीता पाठ के दौरान वह हेमा के सामने फूट-फूटकर रोई थीं।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था। तीन दिन बाद अभिनेता की याद में अलग-अलग प्रेयर मीट रखी गई थी। सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेयर मीट ऑर्गनाइज की थी जहां कई बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे।

    वहीं, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने भी अपने पति के लिए अलग प्रेयर मीट रखी गई थी, जहां गीता पाठ का आयोजन किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) भी हेमा मालिनी के घर पहुंची थीं।

    धर्मेंद्र की याद में रोईं सुनीता आहूजा

    अब स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने बताया कि वह हेमा मालिनी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई थीं। उन्होंने बताया, "हेमा जी ने भागवत गीता और भजन के साथ एक प्रेयर मीट अरेंज की थी। हम सबने भजन कीर्त सुना और मैं हेमा जी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई।"

    कैसे दुख से उबर रही हैं हेमा मालिनी?

    सुनीता आहूजा ने बताया कि हेमा मालिनी कैसे अपने पति के खोने के दर्द से उबर रही हैं। उन्होंने कहा, "कोई क्या कह सकता है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। वह एक लेजेंड थे। मैं रोना बंद नहीं कर सकी। वह मेरे बचपन के क्रश थे। मैं उनके परिवार का बहुत सम्मान करती हूं। मैं अभी सच में टूट गई हूं।"

    धर्मेंद्र की वजह से सुनीता ने गोविंदा से की थी शादी

    सुनीता आहूजा ने धर्मेंद्र के साथ काम करने का किस्सा भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके साथ स्टेज शेयर करना स्पेशल था। वह धर्मेंद्र जी की बहुत बड़ी फैन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने गोविंदा से इसीलिए शादी की, क्योंकि वह धर्मेंद्र जैसे लगते थे। वह इतने हैंडसम नहीं थी। धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम आदमी हैं। वह सिनेमा के असली ही-मैन हैं।

    बता दें कि सुनीता बिना गोविंदा के हेमा मालिनी के घर गई थीं। उनके पति गोविंदा सनी और बॉबी द्वारा आयोजित धर्मेंद्र के प्रेयर मीट में शामिल हुए थे।

