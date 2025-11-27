Language
    'मुझे मिलने नहीं दिया...' अस्पताल में Dharmendra से मिलने गई थीं Mumtaz, मायूस होकर लौटना पड़ा था वापस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    अभिनेत्री मुमताज ने हाल ही में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया। उन्होंने बताया कि जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, तो वह उनसे मिलने गई थीं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ 'झील के उस पार' और 'लोफर' जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने हेमा मालिनी के प्रति भी संवेदना व्यक्त की।  

    धर्मेंद्र के साथ मुमताज (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया था। इस मौके पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें और उनके साथ बिताए पल को याद कर एक्टर को श्रद्धांजलि दी। इन्हीं में एक हैं अभिनेत्री मुमताज, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ साल 1973 में आई फिल्म झील के उस पार और लोफर (1973) में काम किया था।

    हाल ही में एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने अपने को-एक्टर को याद किया। मुमताज ने यह भी खुलासा किया कि जब धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे तब वो उनसे मिलने के लिए वहां गई थीं लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली।

    ब्रीच कैंडी अस्पताल गई थीं मुमताज

    उन्होंने ईटाइम्स को बताया, "मैं उनसे मिलने अस्पताल गई थी, लेकिन स्टाफ ने मुझे बताया कि वह वेंटिलेटर पर हैं और किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। मैं वहां 30 मिनट तक बैठी रही, उम्मीद करती रही कि शायद मैं उनसे मिल पाऊं, लेकिन मैं नहीं मिल सकी। मैं उनसे मिले बिना ही वापस आ गई।"

    हेमा मालिनी के लिए जताया दुख

    मुमताज ने याद किया कि वो अभिनेता से आखिरी बार साल 2021 में उनके घर पर ही मिली थीं। उस मुलाकात को याद करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "यह एक बहुत ही सुखद मुलाकात थी। वह आखिरी बार हमारी मुलाकात थी।" धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "मुझे उनके परिवार और हेमा जी के लिए दुख है। वह हमेशा उनके प्रति समर्पित रहीं। उन्हें इस क्षति का बहुत गहरा एहसास हो रहा होगा। वह उनसे सच्चा प्यार करती थीं।"

     
     
     
    मुमताज ने कहा, "हमने कुछ फिल्मों में साथ काम किया और वो हमेशा एक बेहतरीन को-एक्टर रहे। एक बहुत ही अच्छे इंसान, जिसके पास गोल्डन हार्ट था। वो मिलनसार थे और सभी से जुड़े हुए थे। यहां तक कि अंत तक भी, लोगों के साथ उनका अच्छा तालमेल रहा। लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।"

    एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें

    मंगलवार को मुमताज ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर कीं जोकि उनके साथ की गई फिल्मों में से थीं। फिल्म की तस्वीरों के अलावा, एक तस्वीर में धर्मेंद्र, अंजू महेंद्रू, पूनम सिन्हा, जैकी श्रॉफ, डैनी डेन्जोंगपा, तलत अज़ीज़ और खुद मुमताज भी हैं।

