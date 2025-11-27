'मुझे मिलने नहीं दिया...' अस्पताल में Dharmendra से मिलने गई थीं Mumtaz, मायूस होकर लौटना पड़ा था वापस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया था। इस मौके पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें और उनके साथ बिताए पल को याद कर एक्टर को श्रद्धांजलि दी। इन्हीं में एक हैं अभिनेत्री मुमताज, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ साल 1973 में आई फिल्म झील के उस पार और लोफर (1973) में काम किया था।

हाल ही में एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने अपने को-एक्टर को याद किया। मुमताज ने यह भी खुलासा किया कि जब धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे तब वो उनसे मिलने के लिए वहां गई थीं लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली।

ब्रीच कैंडी अस्पताल गई थीं मुमताज उन्होंने ईटाइम्स को बताया, "मैं उनसे मिलने अस्पताल गई थी, लेकिन स्टाफ ने मुझे बताया कि वह वेंटिलेटर पर हैं और किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। मैं वहां 30 मिनट तक बैठी रही, उम्मीद करती रही कि शायद मैं उनसे मिल पाऊं, लेकिन मैं नहीं मिल सकी। मैं उनसे मिले बिना ही वापस आ गई।"