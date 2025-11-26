Language
    देवानंद की भतीजी को किया चीट...दूसरी पत्नी की मौत ने भेजा था जेल, Dharmendra का बड़ा कॉम्पटीटर था ये अभिनेता

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    70 के दशक में एक ऐसे एक्टर ने बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसे अपनी पहली ही फिल्म से रेखा के साथ काम करने का मौका मिला था। लुक्स से लेकर एक्टिंग तक में आते ही ये एक्टर इंडस्ट्री में छा गया, जिसकी वजह से उनकी तुलना दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ हुई। हालांकि, जितना सफल उनका फिल्मी करियर रहा, निजी जिंदगी में उतना ही दर्द उन्हें झेलना पड़ा। 

    कभी लुक्स में धर्मेंद्र को टक्कर देता था ये अभिनेता/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे एक्टर्स ने काम किया, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 70 से 90 के दशक में तो खास तौर पर अश्विनी भावे से लेकर कुमार गौरव, नीलम कोठारी, दीपक तिजोरी, राज किरण, जैसे कई सितारे आए, जिनके चेहरे तो दर्शकों को याद रह गए, लेकिन उनके नाम लोग भूल गए।

    ऐसे ही एक हैंडसम हंक ने 70 के दशक में कदम रखा था। इस एक्टर की पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि उनकी तुलना दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से होने लगी। रेखा के अपोजिट डेब्यू करने वाले इस अभिनेता को उस समय पर फिल्मी पर्दे पर जितनी सफलता मिली, पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई रही। दो शादियां हुई, लेकिन दोनों ही असफल रही। दूसरी पत्नी ने तो एक्टर को जेल ही हवा तक खिला दी थी। कौन था ये एक्टर जिसे माना जाता था धर्मेंद्र और अमिताभ का सबसे बड़ा कॉम्पटीटर चलिए बताते हैं।

    रेखा के अपोजिट पहली ही फिल्म हुई थी सुपरहिट

    70 के दशक में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का टफ कम्पीटिशन माने जाने वाला ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि नवीन निश्चल है। 1946 में जन्मे नवीन निश्चल ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'सावन भादो' से की थी, जिसमें उनके साथ रेखा, जयश्री तलपड़े मुख्य भूमिका में थीं। मोहन सहगल के निर्देशन में बनी पहली ही फिल्म 'सावन भादो' से उन्होंने इंडस्ट्री में अपने कदम मजबूत कर लिए थे।

    इस मूवी के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ परवाना, गंगा तेरा पानी अमृत, बुड्ढा मिल गया, धर्मा और तुम्हारी कसम जैसी फिल्मों में काम किया।

    नवीन निश्चल की दोनों शादी हुई असफल

    बड़े पर्दे पर नवीन का करियर जहां रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी में विवादों ने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया था। दरअसल, वेटरन एक्टर ने दो शादियां की। उनकी पहली शादी शेखर कपूर की बहन और देवानंद की भतीजी नीलू कपूर से हुई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो नीलू कपूर से शादी के बीच उनका अफेयर पद्मिनी कपिला से हो गया, जिसकी वजह से पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया।

    पहली पत्नी से तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी गीतांजलि से की, लेकिन उनके साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 अप्रैल 2006 में गीतांजली ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने नवीन और उनके भाई को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद 9 मई को नवीन को कस्टडी में लिया गया। हालांकि, कुछ समय बाद 10 हजार के हर्जाना के बाद नवीन को जमानत पर छोड़ दिया गया।

    साल 2011 में हार्ट अटैक से हुआ निधन

    साल 2011 में अभिनेता का मुंबई से पुणे जाते हुए 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी 2 बेटियां नताशा और नोमिता हैं, जो उनकी पहली शादी से है।

    नवीन निश्चल के बॉलीवुड के साथ-साथ टीवी की दुनिया में नभी खूब नाम कमाया था। वह देख भाई देख से आशीर्वाद, चूड़ियां, कहता है दिल जैसे कई शोज में नजर आए थे। उनकी आखिरी फिल्म 'ब्रेक के बाद' थी, जिसमें दीपिका और फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में थे।

