देवानंद की भतीजी को किया चीट...दूसरी पत्नी की मौत ने भेजा था जेल, Dharmendra का बड़ा कॉम्पटीटर था ये अभिनेता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे एक्टर्स ने काम किया, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 70 से 90 के दशक में तो खास तौर पर अश्विनी भावे से लेकर कुमार गौरव, नीलम कोठारी, दीपक तिजोरी, राज किरण, जैसे कई सितारे आए, जिनके चेहरे तो दर्शकों को याद रह गए, लेकिन उनके नाम लोग भूल गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे ही एक हैंडसम हंक ने 70 के दशक में कदम रखा था। इस एक्टर की पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि उनकी तुलना दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से होने लगी। रेखा के अपोजिट डेब्यू करने वाले इस अभिनेता को उस समय पर फिल्मी पर्दे पर जितनी सफलता मिली, पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई रही। दो शादियां हुई, लेकिन दोनों ही असफल रही। दूसरी पत्नी ने तो एक्टर को जेल ही हवा तक खिला दी थी। कौन था ये एक्टर जिसे माना जाता था धर्मेंद्र और अमिताभ का सबसे बड़ा कॉम्पटीटर चलिए बताते हैं।

रेखा के अपोजिट पहली ही फिल्म हुई थी सुपरहिट 70 के दशक में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का टफ कम्पीटिशन माने जाने वाला ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि नवीन निश्चल है। 1946 में जन्मे नवीन निश्चल ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'सावन भादो' से की थी, जिसमें उनके साथ रेखा, जयश्री तलपड़े मुख्य भूमिका में थीं। मोहन सहगल के निर्देशन में बनी पहली ही फिल्म 'सावन भादो' से उन्होंने इंडस्ट्री में अपने कदम मजबूत कर लिए थे।

पहली पत्नी से तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी गीतांजलि से की, लेकिन उनके साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 अप्रैल 2006 में गीतांजली ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने नवीन और उनके भाई को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद 9 मई को नवीन को कस्टडी में लिया गया। हालांकि, कुछ समय बाद 10 हजार के हर्जाना के बाद नवीन को जमानत पर छोड़ दिया गया।

साल 2011 में हार्ट अटैक से हुआ निधन साल 2011 में अभिनेता का मुंबई से पुणे जाते हुए 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी 2 बेटियां नताशा और नोमिता हैं, जो उनकी पहली शादी से है।