    Dharmendra की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके फैंस के लिए तोहफा, 4K में रिलीज होगा Sholay का अनकट वर्जन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    रमेश सिप्पी की कल्ट फिल्म 'शोले' अपनी रिलीज के 50 साल पूरे होने पर दोबारा रिलीज की जाएगी। इस दिन 1500 से अधिक सिनेमाघरों में 'शोले-फाइनल कट' के 4K वर्जन को दिखाया जाएगा। आपातकाल के दौरान सेंसरशिप के कारण 1975 में फिल्म का क्लाइमेक्स बदल दिया गया था। अब यह री-रिलीज मूल क्लाइमेक्स के साथ आएगी।

    धर्मेंद्र की शोले को किया जाएगा री-रिलीज (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले अपने जमाने की उन कल्ट फिल्मों में शामिल है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। शोले की तरह अभी तक न कोई फिल्म बनी है और न ही आगे बने पाएगी। हाल ही में इस फिल्म को रिलीज हुए 50 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके पर मेकर्स ने बेहतरीन निर्णय लिया है।

    बदल दिया गया था क्लाइमेक्स

    आने वाले 12 दिसंबर को 1500 से अधिक सिनेमाघरों में शोले-फाइनल कट का 4k वर्जन लॉन्च किया जाएगा। इसमें और भी दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को बिना किसी बदलाव के फिर से री-रिलीज किया जाएगा। दरअसल 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान सेंसरशिप लागू होने के कारण रिलीज से पहले इसका क्लाइमेक्स बदल दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आप इसका क्लाइमेक्स वर्जन देखेंगे वो ओरिजनल वर्जन होगा।

    क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

    अभी जो आपने क्लाइमेक्स देखा उसमें गब्बर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जबकि स्क्रीनप्ले राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर ने मूल रूप से कुछ और एंडिंग लिखी थी। आपातकाल के दौरान दबाव के कारण मूल क्लाइमेक्स में बदलाव किया गया था। अपनी फिल्म 120 बहादुर के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान, फरहान अख्तर ने बताया था कि मूल अंत क्या था और इसे क्यों बदला गया।

    क्या था ओरिजनल वर्जन?

    फरहान अख्तर बताया कि ओरिजनल क्लाइमेक्स में संजीव कुमार उर्फ ठाकुर अपने परिवार का बदला लेने के लिए गब्बर सिंह की क्रूर हत्या कर देता है। उन्होंने आगे कहा, "यही फिल्म का इमोशनल टर्निंग प्वाइंट था जब ठाकुर अपने कटे हुए हाथों का बदला लेने की योजना बनाता है। हम जय-वीरू की दोस्ती में खो जाते हैं, लेकिन असली कहानी उस ईमानदार पुलिसवाले की थी जो उस डाकू का पीछा करता है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।"

    फ़रहान ने कहा, "आपातकाल के कारण उन्हें इसे बदलना पड़ा, और अब मूल अंत उपलब्ध है। असल में यही वह समय है जब वह रोता है - गब्बर को अपने पैरों से कुचलने के बाद।" इमरजेंसी की वजह से ओरिजनल एंडिंग बदलनी पड़ी लेकिन अब हमारे पास ओरिजनल वर्जन भी होगा।

