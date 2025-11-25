लगातार 52 सप्ताह चली थी Sholay, मेनका सिनेमाघर में बना था रिकार्ड
मेनका सिनेमाघर में 'शोले' फिल्म लगातार 52 सप्ताह तक चली, जो एक अद्वितीय रिकॉर्ड बन गया। इस फिल्म ने सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि मेनका सिनेमाघर और फिल्म 'शोले' दोनों के लिए यादगार है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ के सिने प्रेमियों में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्मों का जबर्दस्त क्रेज था। मेनका सिनेमा में चर्चित शोले फिल्म के साथ आसपास के दो सिनेमाघरों में भी उनकी ही फिल्म लगी थी। इनके टिकट लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती थी। यही नहीं, शहर के साथ देहात के कालेजों से भी छात्र-छात्राएं ग्रुप में प्रतिदिन उनकी फिल्म देखने आते थे। टिकट के लिए भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की भी खूब सिफारिश रहती थी।
शहर के घंटाघर स्थित मेनका सिनेमा में 1975 में चर्चित फिल्म शोले लगी थी। यह फिल्म करीब 52 सप्ताह तक लगातार चली। यह किसी भी फिल्म का इतने लंबे समय तक चलने का रिकार्ड भी है। इस फिल्म में धर्मेंद्र के डायलाग सभी की जबान पर खूब चढ़कर बोले थे। मेनका के मालिक आलोक कुमार जैन बताते हैं कि शोले के कारण हमने धर्मवीर व जुगनू फिल्म छोड़ दी थी। धर्मवीर फिल्म अप्सरा पर ही लगी। वहीं, जुगनू फिल्मिस्तान सिनेमाघर में लगी थी। तीनों सिनेमाघरों पर धर्मेंद्र की फिल्म का जबर्दस्त क्रेज था। उस समय सभी के हाउसफुल गए थे।
शहर के ईव्ज चौराहे में मेरा गांव मेरा देश फिल्म लगी थी। मेरठ प्रदर्शक संघ के जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता का कहना है कि यह फिल्म भी पूरे 25 सप्ताह तक लगातार चलकर हिट रही थी। इस फिल्म को देखने के लिए भी दर्शकों की लंबी लाइन चौराहे के दोनों ओर तक लगी रहती थी।उनका कहना है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का क्रेज हर वर्ग के दर्शकों में रहा है। वे सर्वमान्य कलाकार रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।