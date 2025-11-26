Ikkis की शूटिंग के समय कैसा था Dharmendra का स्वास्थ्य, डायरेक्टर बोले- 'वो थक जाते लेकिन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था। इसी दिन खबर आने से ठीक पहले उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस का पोस्टर रिलीज किया गया था दिलमें वो अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा के साथ नजर आने वाले थे। इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर का कैसा रिएक्शन था इस बारे में निर्देशक ने विस्तार से बताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म में क्या था धर्मेंद्र का रोल? एनडीटीवी के साथ बातचीत में श्रीराम राघवन ने धर्मेंद्र के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। उन्होंने इक्कीस के सेट पर फिल्मों के बारे में बात की और याद किया कि एक्टर के साथ 18 साल बाद जुड़ना उनके लिए कैसा अनुभव रहा। इससे पहले दोनों ने जॉनी गद्दार में साथ काम किया था। इक्कीस में धर्मेंद्र ने ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जो 1971 के युद्ध के नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता हैं। अरुण खेत्रपाल का रोल अगस्त्य नंदा ने निभाया है। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में धर्मेंद्र की आवाज भी है, जिसमें वह कहते हैं, यह मेरा बड़ा बेटा अरुण है और यह हमेशा 21 का ही रहेगा। इन आखिरी लम्हों में एक्टर की आवाज सुनकर उनके फैंस और भी ज्यादा इमोशनल हो गए।