धर्मेंद्र के निधन से ठंडे बस्ते में गई ये बड़ी फिल्म, डायरेक्टर ने सीक्वल बनाने से किया मना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा की शान माने जाते थे। 6 दशक से लंबे फिल्मी करियर में धर्म पाजी ने 300 से अधिक मूवीज में काम किया, जिनमें कुछ मूवीज आज भी कल्ट मानी जाती है। ऐसी ही एक मूवी को 18 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लंबे समय से धर्मेंद्र (Dharmendra) की उस मूवी के सीक्वल की चर्चा तेजी से चल रही थी। लेकिन अब उनके निधन के बाद डायरेक्टर ने फिल्म को बनाने से साफ इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं-

नहीं बनेगा इस मूवी का सीक्वल धर्मेंद्र के निधन के बाद से कई फिल्में ऐसी हैं, जो अधूरी रह गई हैं, जबकि, कुछ को उनकी मौत के बाद सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसका नाम अपने 2 (Apne 2) है। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अपने के निर्देशक अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने इस बात का खुलासा किया है कि अब अपने की सीक्वल नहीं बनेगा। उन्होंने कहा है-