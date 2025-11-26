धर्मेंद्र के निधन से ठंडे बस्ते में गई ये बड़ी फिल्म, डायरेक्टर ने सीक्वल बनाने से किया मना
लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का बीते सोमवार को निधन हो गया है। उनके जाने से सिनेमा जगत को बड़ा झटका लगा है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र की मौत की वजह से एक पॉपुलर मूवी का सीक्वल बंद हो गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा की शान माने जाते थे। 6 दशक से लंबे फिल्मी करियर में धर्म पाजी ने 300 से अधिक मूवीज में काम किया, जिनमें कुछ मूवीज आज भी कल्ट मानी जाती है। ऐसी ही एक मूवी को 18 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई।
लंबे समय से धर्मेंद्र (Dharmendra) की उस मूवी के सीक्वल की चर्चा तेजी से चल रही थी। लेकिन अब उनके निधन के बाद डायरेक्टर ने फिल्म को बनाने से साफ इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं-
नहीं बनेगा इस मूवी का सीक्वल
धर्मेंद्र के निधन के बाद से कई फिल्में ऐसी हैं, जो अधूरी रह गई हैं, जबकि, कुछ को उनकी मौत के बाद सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसका नाम अपने 2 (Apne 2) है। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अपने के निर्देशक अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने इस बात का खुलासा किया है कि अब अपने की सीक्वल नहीं बनेगा। उन्होंने कहा है-
"अपने तो अपने ही होते हैं। धर्म जी के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती। वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले। सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थीं। कहानी भी तय कर ली गई थी, लेकिन उनके बगैर इस मूवी का सीक्वल बनाना नामुमकिन है। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। उनके बिना अपने 2 कभी नहीं हो सकती।"
इस तरह से गदर 2 डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने 2 को ठंडे बस्ते में चले जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। मालूम हो कि साल 2007 में अपने को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें बाप और बेटों के रिश्ते की अनोखी कहानी को दिखाया गया था। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल स्टारर ये मूवी ऑडियंस को खूब पसंद आई।
इस मूवी में दिखेंगे धर्मेंद्र
बेशक धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस को अगले महीने 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अगस्तय नंदा स्टारर इक्कीस में धर्मेंद्र अहम भूमिका में मौजूद थे।
