Dharmendra पर फिल्माया गया था मोहम्मद रफी का बेस्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग, Gen z की बना हुआ पहली पसंद
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन, उनकी मूवीज और गानों के बारे में जिक्र हमेशा किया जाएगा। इस आधार पर आज हम आपको अभिनेता के एक ऐसे शानदार रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गायक मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) ने गाया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गायक मोहम्मद रफी और अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की जोड़ी काफी जमती थी। सिनेमा जगत में एक दौर ऐसा भी रहा था, जब रफी साहब सही मायनों में धर्मेंद्र की आवाज बन गए थे। एक्टर के ज्यादातर कल्ट गीतों को सुरों के सरताज मोहम्मद रफी ने अपनी रूहानी आवाज दी थी। इस आधार पर आज आपको इन दोनों की जुगलबंदी वाले एक ऐसे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज के दौर में जनरेनशन-जेड (Gen-Z) का फेवरेट बना हुआ है।
रोमांटिक सॉन्ग के मामले में सिंगर मोहम्मद रफी के इस गाने का कोई मुकाबला नहीं है। आलय ये है कि रिलीज के 55 साल बाद भी ये अमर है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
55 साल बाद भी हिट धर्मेंद्र का ये गीत
पुराने दौर के आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता धर्मेंद्र के कई सारे गीत शामिल होंगे, जिनमें से एक गीत साल 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु का भी रहा। धर्मेंद्र और राखी गुलजार स्टारर इस मूवी के उस गीत को गायक मोहम्मद रफी ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। गाने के बोल सुनकर आज भी आपके दिल को सुकून पहुंचेगा।
गौर किया जाए उस गीत की तरफ तो उसका नाम- झिलमिल सितारों का आंगन होगा... (Jhilmil Sitaron Ka Aangan Hoga) है। जी हां, धर्मेंद्र के इस कल्ट सॉन्ग को रफी साहब और लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने मिलकर गाया था, जबकि इसके संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी थी।
जीवन मृत्यु मूवी के इस गाने के गीतकार कोई और नहीं बल्कि दिग्गज लेखक आनंद बख्शी थे, उनकी कलम से जी झिलमिल सितारों का आंगन होगा के ये खूबसूरत बोल निकले थे। इस गाने को आज भी बॉलीवुड से सबसे बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग में से एक माना जाता है।
धर्मेंद्र का यादगार गीत
24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का देहांत हो गया। अब एक्टर की यादें उनकी मूवीज और शानदार गीतों के जरिए ताजा रहेंगी।झिलमिल सितारों का आंगन होगा धर्मेंद्र के यादगार गीतों में शुमार है, जिसे सुनने के बाद आपको हिंदी सिनेमा के ही-मैन की याद जरूर आ जाएगी।
