    87 साल के Dharmendra ने जब पर्दे पर दिया था किसिंग सीन, हर तरफ मच गया था हंगामा!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    Dharmendra Death: देसी और अल्हड़ अंदाज से धर्मेंद्र हमेशा ही लोगों का दिल ही जीत ले जाते थे और बात सादगी की हो तो फिर क्या ही कहने। जेंटलमैन बनकर धरम पाजी ने ना जाने कितनों के दिलों को छुआ है। उम्र के अंतिम पड़ाव तक धर्मेंद्र बस काम करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उम्र में भी धर्मेंद्र ने अच्छे और नए नवेले हीरोज की बोलती बंद कर रखी थी, वो कैसे आइए आपको बताते हैं...

    जब धर्मेंद्र ने पर्दे पर दिया किसिंग सीन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। खुला दिल, खुला दिमाग और खुले विचार...यही तो थी धर्मेंद्र (Dharmendra) की पहचान। जो किया बस दिल से किया, ना ज्यादा सोचते थे और ना ज्यादा समझते थे। देसी और अल्हड़ अंदाज से बस लोगों का दिल ही जीत ले जाते थे और बात सादगी की हो तो फिर क्या ही कहने। जेंटलमैन बनकर धरम पाजी ने ना जाने कितनों के दिलों को छुआ है। उम्र के अंतिम पड़ाव तक धर्मेंद्र बस काम करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उम्र में भी धर्मेंद्र ने अच्छे और नए नवेले हीरोज की बोलती बंद कर रखी थी, वो कैसे आइए आपको बताते हैं...

    जब धर्मेंद्र ने दिया किसिंग सीन

    दरअसल साल 2023 में एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani)। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ शबाना आजमी, जया बच्चन, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जैसे सितारे थे। तमाम बड़े सितारों से सजी इस फिल्म में धर्मेंद्र ने जया बच्चन के पति का रोल प्ले किया था। फिल्म की चर्चा जितनी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की कैमिस्ट्री को लेकर हुई, उससे ज्यादा लाइमलाइट धर्मेंद्र लूटकर ले गए थे।

    DHaram Shabana

    दरअसल फिल्म में एक किसिंग सीन था और ये किसिंग सीन फिल्माया गया धर्मेंद्र (Dhamendra Kissing Scene) और शबाना आजमी के बीच। इस किसिंग ने थिएटर हॉल्स में सीटियां बजाने पर लोगों को मजबूर कर दिया था। करण जौहर ने इस फिल्म के जरिए 7 साल बाद डायरेक्शन में वापसी की थी। इससे पहले साल 2016 उनके निर्देशन में बनी 'ऐ दिल है मुश्किल' रिलीज हुई थी। लेकिन जब 87 साल के धर्मेंद्र ने पर्दे पर किसिंग सीन दिया तो अच्छे अच्छों की बोलती भी बंद हो गई।

    धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी

    भले ही धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 350 करोड़ का कारोबार किया था। ये कमाई पूरी इंडियन और ओवरसीज को मिलाकर हुई। ऐसे में इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र के पास एक और हिट फिल्म का टैग आ गया था। हालांकि फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन हां वो पूरी फिल्म में नजर जरूर आए।

    Rocky rani

    शबाना के साथ जब-जब धर्मेंद्र ने किया काम

    वहीं ऐसा पहली बार नहीं था कि शबाना आजमी के साथ धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया था। इससे पहले दोनों साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म 'मर्दों वाली बात' में एक-दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। इसके अलावा अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म खेल खिलाड़ी का में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड रोल्स में थे।

    इस फिल्म में शबाना आजमी भी मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा थीं, मगर उनकी जोड़ी अन्य कलाकार के साथ थी। इसके अलावा बासु चटर्जी की 1977 की फिल्म स्वामी में शबाना आजमी और गिरीश कर्नाड लीड रोल्स में थे। इस फिल्म का निर्माण हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने किया था। स्वामी में धर्मेंद्र और हेमा ने कैमियो अपीयरेंस दी थी।

    Dharmendra Shabana

    हालांकि यह संयोग ही रहा कि इतने सालों तक इंडस्ट्री में सक्रिय होने के बावजूद इन दोनों कलाकारों को साथ लाने का प्रयोग कम ही फिल्ममेकर्स ने किया, लेकिन सालों बाद जब दोनों साथ आए तो लोगों को इनकी कैमिस्ट्री इतनी भा गई कि सोशल मीडिया पर लोगों ने ये तक कहा कि आखिरकार दोनों को लेकर उस जमाने में कोई अच्छी फिल्म क्यों नहीं बनाई गई। खैर आज धर्मेंद्र के जाने से सिनेमाजगत सूना हो गया है (Dharmendra Death) और रह गईं हैं तो बस उनकी यादें...।

