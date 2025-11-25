Language
    Deol Legacy: धर्मेंद्र से लेकर हेमा...सनी से लेकर बॉबी-करण तक...सिनेमा में देओल परिवार के 60 साल, बेमिसाल

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    Dharmendra Death: देओल, इस नाम के मायने हिंदी सिनेमा में काफी ज्यादा रहे हैं। धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत हुआ है। हिंदी सिनेमा में जिसने अपनी धाक जमाकर हर बंदिश को तोड़ा। दो शादियां, परिवार और पर्दे पर अपने देसी अंदाज से वो लोगों के दिलों पर छाए। 60 साल से ज्यादा हो गया और धर्मेंद्र निरंतर लोगों के दिलों पर राज करते रहे, लेकिन देओल परिवार की पीढ़ी इस विरासत को अब कैसे आगे बढा रही है, आइए जानते हैं आज इसी की अनकही दास्तां...

    The Deol's: ताकत, सादगी और स्टारडम का प्रतीक!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र...ये नाम ये बताने के लिए काफी है कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा सुपरस्टार मिला, जिसने सफलता को पाया नहीं, सफलता को अपना बनाया। इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी धर्मेंद्र (Dharmendra) ने खुद भुलाया नहीं। कहते तो यही हैं कि अक्सर सफलता को संभालकर रख पाना मुश्किल होता है। स्टारडम अच्छे-अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सफलता को बखूबी संभाले रखा।

    परिवार को बनाए रखा और अपने चाहने वालों के साथ भी वो दिल से जुड़े रहे, ये धर्मेंद्र के मिट्टी से जुड़े होने की वजह से ही मुमकिन हो पाया। करीब 64 साल तक धर्मेंद्र ने सिनेमा में रहकर दर्शकों को एंटरटेन किया। लेकिन 60 सालों से देओल परिवार कैसे हिंदी सिनेमा की मजबूत जड़ बना है, आइए आपको बताते हैं इसी के पीछे की कहानी...

    पहली जनरेशन-

    70 के दशक में धर्मेंद्र सुपरस्टार बन चुके थे। उन्हें पता था कि स्टारडम इतना आसान नहीं था। पंजाब के एक गांव से आकर धर्मेंद्र ने हर लिहाज से खुद को साबित किया। जमकर मेहनत की और एक ब्लॉकबस्टर हीरो बन गए। 1960 में धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था।

    Dharam ex

    इसके बाद वो "बंदिनी," "बहारें फिर भी आएंगी," "आई मिलन की बेला," और "फूल और पत्थर" जैसी कई फिल्मों में दिखे और इन फिल्मों से उन्होंने स्टारडम हासिल किया। मीना कुमारी के साथ उनकी कैमिस्ट्री और जोड़ी लोगों द्वारा खूब पसंस की गई। इसके अलावा हेमा मालिनी के साथ उनकी कैमिस्ट्री ने "सीता और गीता," "शोले," और "राजा जानी" जैसी क्लासिक फिल्मों में दोनों नजर आए।

    फिल्मों के अलावा धर्मेंद की निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय रही। धर्मेंद्र ने पहली शादी प्रकाश कौर के साथ की थी, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। दो बेटियों और दो बेटों के पिता धर्मेंद्र ने अपने भतीजे अभय देओल के भी करियर में साथ दिया। सनी-बॉबी फिल्मों के जाने माने एक्टर बने तो वहीं अभय ने भी फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र की बेटियां फिल्मों से दूर रहीं। लेकिन धर्मेंद्र के बेटों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया

    prakash 3

    प्रकाश कौर के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की। हेमा के फिल्मों में काम करते-करते धर्मेंद्र को उनसे प्यार हो गया और फिर उन्होंने 1980 में हेमा को अपना हमसफर बना लिया। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्मों में काम किया। हेमा और धर्मेंद्र के दो बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हैं।

    दूसरी जनरेशन -

    सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र की लेगेसी को आगे बढ़ाया। 90 के दशक में सनी देओल ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। सनी ने घायल, घातक, नगीना, जीत, गदर, बॉर्डर समेत कई सुपरहिट फिल्में दीं। इन फिल्मों के दम पर सनी हिंदी सिनेमा के एक्शन सुपरस्टार बने। सनी देओल ने पूजा देओल के साथ शादी की और इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए करण देओल और राजवीर देओल।

    Sunny

    सनी देओल के भाई बॉबी देओल ने भी अपने भाई और पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। बॉबी ने 'बरसात' और 'सोल्जर' समेत कई हिट फिल्में दीं। इसके बाद वो बॉलीवुड से गायब हुए। हालांकि उनकी धमाकेदार वापसी हुई और फिर उन्होंने वेबसीरीज आश्रम और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। इस वक्त भी बॉबी कई हिट फिल्मों में काम कर रहे हैं। बॉबी ने तान्या देओल से शादी की थी। तान्या और बॉबी ने दो बेटों धरम और आर्यमन देओल को जन्म दिया।

    Sunny Bobby Dharam

    अभय देओल धर्मेंद्र के भतीजे हैं और वो भी कई सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं। अभय ने 2005 में सोचा ना था से डेब्यू किया था। इसके बाद कई बड़ी फिल्मों में नजर आए। देव डी, ओए लकी लकी ओए और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से जैसी शानदार फिल्में अभय देओल ने दी हैं।

    Abhay

    धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियां ईशा देओल औऱ आहना देओल भी इस लिस्ट में आती हैं। ईशा देओल ने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया है। ईशा देओल ने ना तुम जानो ना हम, कुछ तो है, धूम, काल, नो एंट्री और दस समेत कई फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ फिल्में हिट भी रहीं। इसके बाद ईशा देओल ने 29 जून 2012 को बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। इसके बाद कपल ने दो बेटियों राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी को जन्म दिया। हालांकि ईशा और भरत साल 2024 में अलग हो चुके हैं।

    Hema Esha

    हेम मालिनी और धर्मेंद्र की दूसरी बेटी आहना देओल फिल्मी पर्दे से दूर ही रही हैं। हालांकि उन्होंने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने न तुम जानो न हम फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अहाना ने साल 2014 के दौरान दिल्ली में रहने वाले बिजनेसमैन वैभव वोहरा से शादी की। अहाना ने 2015 में एक बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद उनके दो और बच्चे भी हुए।

    Ahana

    तीसरी जनरेशन-

    सनी देओल और पूजा देओल के बेटे करण देओल ने फिल्मों में डेब्यू किया। करण ने साल 2019 में फिल्म पल-पल दिल के पास से डेब्यू किया था। ये फिल्म खूब चर्चा में रहीं। सनी देओल ने खुलकर इस फिल्म का प्रमोशन किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा खास कमाल दिखाकर नहीं गई। करण देओल ने इसके बाद वेले और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया था। करण देओल ने साल 2023 में दृशा आचार्या से शादी की थी। यह शादी मुंबई में हुई थी और इसमें परिवार के सदस्य और कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थीं।

    Karan deol

    सनी देओल के छोटे बेटे ने भी बॉलीवुड में कदम रखा है। राजवीर देओल ने फिल्म दोनो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप हो गई थी।

    Raveer

    बॉबी देओल के बेटे आर्यमान और धरम देओल फिलहाल फिल्मों में नहीं आए हैं लेकिन हां उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बॉबी के बेटे आर्यमान फिल्मों में दस्तक दे सकते हैं।

    Bobby Somn

    60 साल से ज्यादा देओल परिवार हिंदी सिनेमा को एंटरटेन कर रहा है और इसी के चलते अब इस लेगेसी को उनका परिवार और बच्चे आगे बढा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र के जाने से वो कमी हुई है जो कभी पूरी नही सकेगी।

