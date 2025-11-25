Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dharmendra की आखिरी फिल्म का 'शोले' से है खास कनेक्शन, क्या छिपा है Ikkis की कहानी में?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    Ikkis: 6 दशकों से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र की आईकॉनिक फिल्म शोले को दुनियाभर में एक अलग पहचान मिली है। वहीं उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस तब रिलीज होगी जब वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन इस फिल्म का उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से एक खास इमोशनल कनेक्शन जुड़ा है आइए जानते हैं क्या?

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का है शोले से खास कनेक्शन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की और 6 दशकों से ज्यादा हिंदी सिनेमा पर राज किया। लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी है जो उस वक्त तो ब्लॉकस्टर रही ही लेकिन आज की पीढ़ी की जुबान पर भी उसके डायलॉग चढ़े हुए हैं- शोले। शोले ने भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाई। वहीं अब 89 की उम्र में अभिनेता का 24 नवंबर को निधन हो गया और उसी दिन उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस का पोस्टर भी रिलीज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    50 साल बाद फील होंगे वही इमोशन

    अब दिलचस्प बात ये है कि उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस का शोले (Sholay) के साथ एक खास इमोशनल कनेक्शन है। शोले 1975 में रिलीज हुई थी और इक्कीस 2025 में रिलीज होने जा रही है यानी ठीक 50 साल बाद और ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच इमोशनल कनेक्शन होना एक अलग एक्सपीरियंस देगा।

    यह भी पढ़ें- 'वीरू' के जाने से टूट गया 'जय' का दिल, आधी रात में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

    शोले और इक्कीस में क्या है कनेक्शन

    शोले की कहानी तो हम सबको पता ही है, इसमें जय और वीरू की दोस्ती को लोग आज भी मिसाल मानते हैं। दोनों एक साथ मिलकर ठाकुर का बदला लेने के लिए गब्बर से भिड़ जाते हैं। हालांकि इस लड़ाई में एक पॉइंट पर जय (अमिताभ बच्चन के किरदार) की मौत हो जाती है जिससे वीरू (धर्मेंद्र का किरदार) को गहरा सदमा लगता है।

    celina (4)

    अब बात करें तो फिल्म इक्कीस (Ikkis) तो यह कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिससे वे उस समय भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।

    क्या छिपा है इक्कीस की कहानी में?

    फिल्म इक्कीस में भी वही इमोशनल बात है। अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा, अरुण खेत्रपाल का रोल कर रहे हैं, जिनकी कहानी एक ट्रैजिक एंड पर खत्म होती है। धर्मेंद्र ने 21 साल के वॉर हीरो के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल का रोल किया है। जो अपने बेटे को खो देते हैं, इस तरह शोले में जय और इक्कीस में अरुण खेत्रपाल, दोनों ही किरदार अपनी ड्यूटी करते हुए मारे जाते हैं। इस तरह धर्मेंद्र का इन दोनों फिल्मों में ब्रेक डाउन, एक पैरेलल एक्सपीरियंस देगा। वहीं एक इत्तेफाक यह भी है कि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, जिनके किरदार की मौत हो जाती है और इस फिल्म में उनकी तीसरी पीढ़ीं यानि नाती अगस्त्य होंगे जो शहीद हो जाते हैं।

    celina (5)

    इसके पोस्टर अनाउंसमेंट में, प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, "पिता बेटों को बड़ा करते हैं। लेजेंड्स देश को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रोल में एक इमोशनल पावरहाउस हैं। एक टाइमलेस लेजेंड हमें दूसरे की कहानी दिखाता है।" फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Dharmendra पर फिल्माया गया था मोहम्मद रफी का बेस्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग, Gen z की बना हुआ पहली पसंद