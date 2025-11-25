Dharmendra की आखिरी फिल्म का 'शोले' से है खास कनेक्शन, क्या छिपा है Ikkis की कहानी में?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की और 6 दशकों से ज्यादा हिंदी सिनेमा पर राज किया। लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी है जो उस वक्त तो ब्लॉकस्टर रही ही लेकिन आज की पीढ़ी की जुबान पर भी उसके डायलॉग चढ़े हुए हैं- शोले। शोले ने भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाई। वहीं अब 89 की उम्र में अभिनेता का 24 नवंबर को निधन हो गया और उसी दिन उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस का पोस्टर भी रिलीज किया गया।

50 साल बाद फील होंगे वही इमोशन अब दिलचस्प बात ये है कि उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस का शोले (Sholay) के साथ एक खास इमोशनल कनेक्शन है। शोले 1975 में रिलीज हुई थी और इक्कीस 2025 में रिलीज होने जा रही है यानी ठीक 50 साल बाद और ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच इमोशनल कनेक्शन होना एक अलग एक्सपीरियंस देगा।

अब बात करें तो फिल्म इक्कीस (Ikkis) तो यह कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिससे वे उस समय भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।

क्या छिपा है इक्कीस की कहानी में? फिल्म इक्कीस में भी वही इमोशनल बात है। अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा, अरुण खेत्रपाल का रोल कर रहे हैं, जिनकी कहानी एक ट्रैजिक एंड पर खत्म होती है। धर्मेंद्र ने 21 साल के वॉर हीरो के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल का रोल किया है। जो अपने बेटे को खो देते हैं, इस तरह शोले में जय और इक्कीस में अरुण खेत्रपाल, दोनों ही किरदार अपनी ड्यूटी करते हुए मारे जाते हैं। इस तरह धर्मेंद्र का इन दोनों फिल्मों में ब्रेक डाउन, एक पैरेलल एक्सपीरियंस देगा। वहीं एक इत्तेफाक यह भी है कि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, जिनके किरदार की मौत हो जाती है और इस फिल्म में उनकी तीसरी पीढ़ीं यानि नाती अगस्त्य होंगे जो शहीद हो जाते हैं।