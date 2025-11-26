Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब बॉलीवुड से मिली दुत्कार..तब Dharmendra ने Kapil Sharma के सिर पर रखा हाथ, बोले-दूसरी बार पिता खोया

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    90वें जन्मदिन से पहले धर्मेंद्र का दुनिया को अलविदा कहना फैंस से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक की आंखों को नम कर गया। हाल ही में किस-किसको प्यार करूं 2 के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल शर्मा ने भी दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए बताया कि धरम पाजी ने उनकी सफलता में कितना बड़ा रोल प्ले किया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Dharmendra की वजह से कपिल शर्मा बने बड़ा नाम/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक बार फिर से दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। हालांकि, इस बार उनकी वापसी नेटफ्लिक्स (Netflix) या टीवी पर नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर हो रही है। उनकी फिल्म 'किस-किस को प्यार करूं' का सीक्वल जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है, जिसका हाल ही में मुंबई में ट्रेलर लॉन्च किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके पर कपिल शर्मा ने फिल्म के फन एलिमेंट के बारे में तो बात की ही, लेकिन उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए एक ऐसा किस्सा भी शेयर किया, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। उन्होंने बताया कि आज वह जहां हैं, उसमें कहीं न कहीं धर्मेंद्र का बड़ा हाथ है।

    फ्लाइट में हुई थी धरम पाजी से पहली मुलाकात

    12 दिसंबर को रिलीज हो रही किस-किस को प्यार करूं 2 (kis kisko pyaar karoon 2) के ट्रेलर लॉन्च पर बॉलीवुड के ही-मैन को याद करते हुए कपिल शर्मा ने उनके साथ मुलाकात का पहला किस्सा शेयर किया। कपिल शर्मा ने दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए कहा, "मैं धरम पाजी से टोरंटो की फ्लाइट में मिला था और वहां से उनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हम हंसते-खेलते आए। जब मैं पहली बार मुंबई आया, तो मैं अपने शो को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, उस समय इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। क्या कांसेप्ट है, क्या चैनल है..किसका प्रोडक्शन हाउस है, कुछ नभी नहीं। चैनल ने कई सेलेब्स से संपर्क किया, लेकिन कोई शो पर नहीं आना चाहता था"।

    यह भी पढ़ें- Kapil Sharma ने फाइनली कैफे फायरिंग मामले पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'वहां की पुलिस के पास इतनी ताकत...'

    कपिल ने आगे कहा, "मैंने फिर धरम पाजी को फोन किया और उनसे मीटिंग की बात कही। उन्होंने मुझे एक भी बार शो को लेकर सवाल नहीं किया। मैंने बस ये कहा कि पाजी मैं पहली बार शो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे गेस्ट हो। वह उस समय पर अपनी नई फिल्म की रिलीज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम की एक मेंबर को कहा- ये मेरा बेटा है, इसके शो के लिए डेट निकालो..चाहे कुछ भी हो"। वह मेरे शो के पहले गेस्ट थे।

    dharmendra kapil

    दूसरी बार पिता को खो दिया

    कपिल शर्मा ने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा, "हर कोई जानता है कि धरम जी मेरे लिए क्या थे। हर किसी को इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है। जब मैं 22 साल का था, तब मैंने अपने पिता को खोया था। मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दूसरी बार अपने पिता को खोया है। ये सच है कि जो आया है, उसे जाना है, लेकिन दिल चाहता है कि बस कुछ और पल बिता पाते। वह हमेशा जिंदगी को राजा की तरह जीते थे"।

    kapil sharma 1

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट के बाद 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से उन्हें घर पर लाया गया था, जहां डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही थी, लेकिन 24 नवंबर 2025 में धर्मेंद्र का निधन हो गया।

    यह भी पढ़ें- Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer: तीन बीवियों के साथ ढेर सारा कन्फ्यूजन और धमाल लेकर आ रहे Kapil Sharma