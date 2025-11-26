Language
    Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer: तीन बीवियों के साथ ढेर सारा कन्फ्यूजन और धमाल लेकर आ रहे Kapil Sharma

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:06 PM (IST)

    कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर जारी हो गया है। यह फिल्म धमाकेदार कंफ्यूजन, ड्रामा और फुल ऑन कॉमेडी से भरा हुआ है। ट्रेलर में कपिल शर्मा को कई शादियों में फंसा हुआ दिखाया गया है। फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी।

    कपिल शर्मा की नई फिल्म किस किस को प्यार करूं (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की मचअवेटेड फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म धमाकेदार कंफ्यूजन, ड्रामा और हंसी के ठहाकों से भरी पड़ी है जो आपको पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर देगी। ये ट्रेलर आपको एक झलक देगा कि कैसे कपिल शर्मा कई सारी शादियों में फंस जाते हैं।

    कब रिलीज होगी फिल्म

    इस पागलपन के साथ, कपिल शर्मा निकाह से लेकर फेरों और गुरुद्वारे तक, हर तरह की शादी में खुद को पाते हैं। ट्रेलर का कन्फ्यूजन और नॉन स्टॉर कॉमेडी ये वादा करती है कि 12 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज होगी तब मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है।

    ट्रेलर जारी करते हुए कपिल ने लिखा,"4 पत्नियां...!! इसे घर पर ट्राई न करें, यह स्टंट हमारे एक्सपर्ट ने किया है..#किसकिसकोप्यारकरूं2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर 2025 को।" इसके ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि तीन बीवीयों वाले कपिल चौथी बीवी की तलाश में हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत में कपिल साफ कहते हुए दिख रहे हैं,'एक लड़की से प्यार करता हूं, उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिली। बल्कि तीनों धर्मों से एक-एक बीवी मिल गई फादर।' यानी साफ है कि कपिल की जिंदगी में ढेर सारा तूफान आने वाला है।

     
     
     
    अन्य कौन से कलाकार आएंगे नजर

    फिल्म में आपको कपिल के अलावा मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान देखने को मिलेंगे। जेमी लीवर, स्मिता जयकर और सुप्रिया शुक्ला के साथ अनुभवी अभिनेता असरानी, अखिलेंद्र मिश्रा, विपिन शर्मा और सुशांत सिंह भी को-स्टार के तौर पर नजर आएंगे,जो कहानी में और भी ज्यादा गहराई और हास्य जोड़ते हैं।

    किस किस को प्यार करूं का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है जबकि रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान ने वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट के तहत अब्बास मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के सहयोग से किया है।

