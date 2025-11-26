Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer: तीन बीवियों के साथ ढेर सारा कन्फ्यूजन और धमाल लेकर आ रहे Kapil Sharma

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की मचअवेटेड फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म धमाकेदार कंफ्यूजन, ड्रामा और हंसी के ठहाकों से भरी पड़ी है जो आपको पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर देगी। ये ट्रेलर आपको एक झलक देगा कि कैसे कपिल शर्मा कई सारी शादियों में फंस जाते हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म इस पागलपन के साथ, कपिल शर्मा निकाह से लेकर फेरों और गुरुद्वारे तक, हर तरह की शादी में खुद को पाते हैं। ट्रेलर का कन्फ्यूजन और नॉन स्टॉर कॉमेडी ये वादा करती है कि 12 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज होगी तब मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है।