Kis Kisko Pyaar Karoon 2: डोली उठी, दुर्घटना घटी! कपिल शर्मा की चार शादी बनेगी आफत, रिलीज डेट से उठा पर्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कपिल शर्मा की आगामी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 की रिलीज डेट आखिरकार अनाउंस कर दी गई है। लेटेस्ट पोस्ट के जरिए कपिल शर्मा के साथ नजर आने वालीं चार हीरोइनों का फेस भी रिवील कर दिया गया है।

साल 2015 में रिलीज हुई कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में उन्होंने तीन लड़कियों के साथ शादी की थी और एक गर्लफ्रेंड थी। अब 10 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। लंबे समय से कपिल शर्मा की आगामी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को लेकर चर्चा है। मेकर्स पोस्टर्स के जरिए फैंस की उत्सुकता बढ़ा रहे थे। मगर अब मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि यह थिएटर्स में कब पहुंचेगी।