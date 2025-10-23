Language
    Kis Kisko Pyaar Karoon 2: डोली उठी, दुर्घटना घटी! कपिल शर्मा की चार शादी बनेगी आफत, रिलीज डेट से उठा पर्दा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कॉमेडी शो के जरिए हंसाने वाले कपिल शर्मा एक बार फिर चार गुना फन के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। उनकी हिट फिल्म किस किसको प्यार करूं का सीक्वल कब रिलीज होगा, इसकी तारीख सामने आ गई है। साथ ही कपिल के अपोजिट चार हीरोइनों का भी फेस रिवील हो गया है।

    Hero Image

    किस किसको प्यार करूं 2 की रिलीज डेट अनाउंस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कपिल शर्मा की आगामी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 की रिलीज डेट आखिरकार अनाउंस कर दी गई है। लेटेस्ट पोस्ट के जरिए कपिल शर्मा के साथ नजर आने वालीं चार हीरोइनों का फेस भी रिवील कर दिया गया है।

    साल 2015 में रिलीज हुई कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में उन्होंने तीन लड़कियों के साथ शादी की थी और एक गर्लफ्रेंड थी। अब 10 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। लंबे समय से कपिल शर्मा की आगामी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को लेकर चर्चा है। मेकर्स पोस्टर्स के जरिए फैंस की उत्सुकता बढ़ा रहे थे। मगर अब मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि यह थिएटर्स में कब पहुंचेगी।

    किस किसको प्यार करूं 2 का मोशन पोस्टर आउट

    23 अक्टूबर को इंस्टग्राम अकाउंट पर कपिल शर्मा ने किस किसको प्यार करूं 2 का एक वीडियो शेयर कर न केवल रिलीज डेट अनाउंस की बल्कि चारों हीरोइनों के फेस भी रिवील कर दिए हैं। मोशन पोस्टर के साथ लिखा गया है, "डोली उठी, दुर्घटना घटी।" इसे शेयर करते हुए कैप्शन में मेकर्स ने कहा, "डबल कन्फ्यूजन, चार गुना फन।"

    कब रिलीज होगी किस किसको प्यार करूं 2?

    बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो किस किसको प्यार करूं 2 इसी साल 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में कपिल के अहम भूमिका में फुकरे एक्टर मनजोत सिंह, आयशा खान, हीरा वरीना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी हैं। फिल्म में सभी हीरोइनों का अलग-अलग कैरेक्टर है। मोशन पोस्टर में आयशा खान मुस्लिम, हीरा पंजाबी, पारुल क्रिश्चियन और त्रिधा हिंदू ब्राइड लुक में दिखाई दे रही हैं।

     

     
     
     
    बता दें कि इन दिनों कपिल शर्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शो में दिखाई दे रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार को स्ट्रीम होता है। इससे पहले उन्हें बड़े पर्दे पर साल 2022 में ज्विगाटो मूवी में देखा गया था।

