    कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कनाडा में स्थित कैप्स कैफे (Caps Cafe) पर फायरिंग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ थी की लोगों का दिल दहल उठा। कपिल शर्मा के कैफे पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर खुद गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई थी।

    कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक तरफ जहां अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कप्पू शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब लीजिए खबर आई है कि हाल ही में एक बार फिर से कपिल शर्मा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के निशाने पर आए हैं। दरअसल कपिल शर्मा पर लॉरेंस के गैंग ने फिर निशाना साधा है।

    दरअसल कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैप्स कैफे (Caps Cafe Canada) पर फायरिंग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ थी की लोगों का दिल दहल उठा। कपिल शर्मा के कैफे पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर खुद गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई थी।

    बताया गया है कि कपिल शर्मा का सलमान खान से करीबी रिश्ता रखना उनके लिए मुसीबत बना है। इससे पहले भी कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर कुछ गैंगस्टर ने फायरिंग का वीडियो शेयर करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली थी। फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था। आपको बता दें कि 9 जुलाई को ये हमला किया गया था। अब एक बार फिर से कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई है। वहीं कनाडा पुलिस और भारतीय पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है।

