कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक तरफ जहां अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कप्पू शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब लीजिए खबर आई है कि हाल ही में एक बार फिर से कपिल शर्मा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के निशाने पर आए हैं। दरअसल कपिल शर्मा पर लॉरेंस के गैंग ने फिर निशाना साधा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें