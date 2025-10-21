कपिल शर्मा को 'हार्टअटैक पराठा' खिलाने वाले दुकानदार से पुलिस ने की मारपीट, रोते हुए CM मान से लगाई गुहार
जालंधर में हार्ट अटैक पराठा वाले बीर दविंदर सिंह ने पुलिस पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मॉडल टाउन में रेहड़ी लगाते समय पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। घायल बीर दविंदर सिंह ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। पहले भी वे विवादों में रहे हैं, जब कपिल शर्मा ने उनकी रेहड़ी पर पराठे खाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से इंसाफ की गुहार लगाई है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना छह के अंतर्गत आने वाले मॉडल टाउन में हार्ट अटैक पराठा की रेहड़ी लगाने वाला बीर दविंदर सिंह ने एक फिर विवादों में नजर आ रहा हैं।
उसने पुलिस पर अपने साथ मारपीट करने के अलावा रेहड़ी पर साथ काम कर रही 60 साल की अमृतधारी मां को भी गाली-गलौज के आरोप लगाए हैं। मारपीट के बाद घायल हालत में परिवार इलाज के लिए उसे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों दी।
हार्ट अटैक पराठा की रेहड़ी लगाने वाले घायल बीर दविंदर सिंह वडाला ने बताया कि वह मॉडल टाउन में रात को रेहड़ी लगा पराठे बेचकर परिवार का पेट पलता हैं। वह रोजाना की तरह सोमवार रात रेहड़ी पर मां के साथ काम कर रहा था कि उसी दौरान चार से पांच गाड़ियों में सवार होकर आए पुलिसकर्मी उसे तंग परेशान करने लगे।
उसने पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की तो उसी दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मारपीट करते हुए गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। बचाव के लिए रेहड़ी पर मौजूद उसकी मां आगे आई तो पुलिस वालों ने उसे भी गाली गलौज करनी शुरू कर दी और बाद में पुलिस मौके से चली गई, जिसके बाद उसे परिवार ने सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल पहुंचाया।
उसने पुलिस के उच्च अधिकारी से गुहार लगाई है कि रेहड़ी के पास प्राइवेट बैंक के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाए ताकि सारी घटना का पता चल सके।
कपिल शर्मा पत्नी गिन्नी के साथ पहुंचे दविंदर की रेहड़ी पर
कपिल शर्मा ने हार्ट अटैक पराठे की वीडियो सोशल मीडिया देखी थी। 29 दिसंबर 2024 को कपिल शर्मा पत्नी गिन्नी के साथ अपनी ससुराल जालंधर पहुंचे थे तो उन्होंने मॉडल टाउन में दविंदर सिंह की रेहड़ी पर पराठों का स्वाद लिया था। कपिल शर्मा ने वीर दविंदर के पराठे खाने के बाद दविंदर सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई थी, जो इंटरनेट पर वायरल हुई थी।
उसके बाद रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। उस समय उसने आरोप लगाए थे कि रेहड़ी पर भीड़ के सामने थाना छह के प्रभारी अयाजब सिंह ने उसके साथ मारपीट करते हुए थाने में ले गया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी थी और तब भी वह विवादों में रहा था।
पहले भी इंटरनेट पर वीडियो डाल CM मान और DGP से लगाई थी इंसाफ की गुहार
बता दें वीर दविंदर सिंह ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की कई वीडियो भी जारी की है। कुछ समय पहले दविंदर ने पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और डीजीपी गौरव यादव से थाना छह के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने और रेहड़ी लगाने देने की अनुमति की गुहार लगाई है।
उसने कहा है कि है वह माडल टाउन में पराठे का काउंटर लगाता है और पुलिस उसे बेवजह तंग करती है। उसने कहा कि बीते साल पुलिस उसे थाने ले गई, जहां थाने में मारपीट की और उसके खिलाफ कानून की उल्लंघना करने के तहत आईपी की धारा 188 का केस भी दर्ज कर लिया था
