Kiku Sharda ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' छोड़ने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं 13 साल से ये काम...'
एक्टर-कॉमेडियन कीकू शारदा (Kiku Sharda) ने कपिल शर्मा के चैट शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) छोड़ने की अफवाहों पर पहली बार रिएक्शन दिया है। काफी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कीकू शारदा ने शो से किनारा कर लिया है। अब जानिए इसकी सच्चाई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राइज एंड फॉल में नजर आ चुके कीकू शारदा (Kiku Sharda) को लेकर काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि उन्होंने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) से किनारा कर लिया है।
ये अफवाहें उस वक्त उड़ीं, जब कीकू शारदा अश्नीर ग्रोवर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) में आए। अब आखिरकार खुद कीकू शारदा ने शो छोड़ने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
कपिल शर्मा शो छोड़ने पर कीकू शारदा का रिएक्शन
कीकू शारदा पिछले 13 साल से कपिल शर्मा के शो से जुड़े हुए हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। आगे भी वह यह जारी रखना चाहते हैं। जी हां, वह यह शो नहीं छोड़ने वाले हैं। जूम को दिए इंटरव्यू में कीकू ने कहा, "मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे कपिल का शो बहुत पसंद है। मुझे कपिल शर्मा से प्यार है और ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि मैं ये शो छोड़कर जाऊंगा।"
कपिल शर्मा शो की तारीफों के बांधे पुल
कीकू शारदा ने आगे कहा, "मेरा मतलब है कि मुझे इस शो से बहुत प्यार है और पता नहीं ये बात कैसे इतनी बड़ी हो गई। मैं जब बाहर आया तब मुझे पता चला कि ये बात मतलब सब ये बातें कर रहे थे कि मैंने छोड़ दिया है। मैं छोड़ूंगा यार? मैं उस शो को बहुत एन्जॉय करता हूं। उस स्टेज के ऊपर आकर इतनी मैजिकल चीजें हुई हैं और इतना मैजिक क्रिएट होता है। इतनी कमाल की और इतनी खूबसूरत टीम है। मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं तो जब तक ये शो चलेगा, मैं तो रहूंगा।"
बता दें कि इस वक्त कपिल शर्मा का शो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आ रहा है। नेटफ्लिक्स पर शो का दूसरा सीजन चल रहा है। इससे पहले एक दशक तक कपिल शर्मा का शो टीवी पर राज करता था।
