Kiku Sharda ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' छोड़ने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं 13 साल से ये काम...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राइज एंड फॉल में नजर आ चुके कीकू शारदा (Kiku Sharda) को लेकर काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि उन्होंने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) से किनारा कर लिया है।

