Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rise And Fall में एलिमिनेशन ब्लास्ट, फिनाले के करीब पहुंचकर 4 कंटेस्टेंट के हाथ से निकली ट्रॉफी

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:57 PM (IST)

    अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो राइज एंड फॉल अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ चुका है। इस शो को अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और इस शो से चार मजबूत कंटेस्टेंट फिनाले के बेहद करीब आकर एलिमिनेट हो गए हैं। कौन हैं वह चार कंटेस्टेंट, चलिए जानते हैं: 

    prefferd source google
    Hero Image

    4 कंटेस्टेंट हुए राइज एंड फॉल से एलिमिनेट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ बिग बॉस 19 और दूसरी तरफ राइज एंड फॉल इस वक्त यही दोनों रियलिटी शोज के बीच ऑडियंस घूम रही है। एक शो जहां व्यक्तित्व का है, तो वहीं दूसरा अपनी लीडरशिप को दिखाकर कड़े डिसीजन लेने का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज शो 'राइज एंड फॉल' का ये सफर 16 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था। हालांकि, एक के बाद एक कंटेस्टेंट का सफर बेसमेंट में आने के बाद खत्म हो गया। अब शो के फिनाले के इतने करीब पहुंचकर तीन और सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट का सफर शो से खत्म हो चुका है। कौन हैं वह चार कंटेस्टेंट जिनके जाने से छलक गए सभी के आंसू, नीचे पढ़ें विस्तार से:

    ट्रॉफी के करीब आकर 3 सितारे हुए एलिमिनेट

    जैसे-जैसे राइज एंड फॉल अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, ऑडियंस भर-भरकर अपने फेवरेट्स के लिए वोट्स कर रही हैं। इस हफ्ते शो से एलिमिनेट होने के लिए 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए जिसमें कीकू शारदा, आकृति नेगी, आदित्य नारायण और नयनदीप रक्षित के नाम शामिल हैं। इस नॉमिनेशन टास्क का में रूलर को एक कंटेस्टेंट का नाम लेना था और बेसमेंट के वर्कर को एक कंटेस्टेंट का नाम लेना था।

    यह भी पढ़ें- 'घोर कलयुग है', Anjali Arora को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, कभी MMS लीक होने पर मचा था बवाल

    rise and fall elimination (1)

    रूलर्स ने नॉमिनेशन टास्क में जहां मिलकर कीकू शारदा को शो से एलिमिनेट कर दिया, तो वहीं आरुष बोला, मनीषा रानी और बाली जो वर्कर थे, उन्होंने मिलकर आदित्य नारायण को एलिमिनेट कर दिया। कीकू शारदा को जब शो से बाहर किया गया तो कई कंटेस्टेंट की आंखें नम हो गईं।

    इस कंटेस्टेंट का भी हुआ पत्ता साफ

    आदित्य नारायण ने जाने पर बाली से टिकट टू फिनाले में उन्हें धोखा देने के लिए सॉरी भी बोला। फिनाले के करीब पहुंचकर ट्रॉफी जीतने का सपना सिर्फ इन 2 कंटेस्टेंट का नहीं टूटा, बल्कि रैपर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सचिन बाली और वाइल्ड कार्ड एंट्री मनीषा रानी भी एकदम नजदीक आकर शो से आउट हो चुके हैं।

    rise and fall elimination (2)

    इन तीन कंटेस्टेंट के शो से एलिमिनेट होने के बाद जो छह लोग फिनाले में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं, उसमें आरुष बोला, आकृति नेगी, अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित का नाम शामिल है।

    यह भी पढ़ें- क्या बेटी की चाह में Bharti Singh ने चेक करवाया जेंडर चेक? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी