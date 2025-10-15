Rise And Fall में एलिमिनेशन ब्लास्ट, फिनाले के करीब पहुंचकर 4 कंटेस्टेंट के हाथ से निकली ट्रॉफी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ बिग बॉस 19 और दूसरी तरफ राइज एंड फॉल इस वक्त यही दोनों रियलिटी शोज के बीच ऑडियंस घूम रही है। एक शो जहां व्यक्तित्व का है, तो वहीं दूसरा अपनी लीडरशिप को दिखाकर कड़े डिसीजन लेने का है।

अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज शो 'राइज एंड फॉल' का ये सफर 16 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था। हालांकि, एक के बाद एक कंटेस्टेंट का सफर बेसमेंट में आने के बाद खत्म हो गया। अब शो के फिनाले के इतने करीब पहुंचकर तीन और सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट का सफर शो से खत्म हो चुका है। कौन हैं वह चार कंटेस्टेंट जिनके जाने से छलक गए सभी के आंसू, नीचे पढ़ें विस्तार से:

ट्रॉफी के करीब आकर 3 सितारे हुए एलिमिनेट जैसे-जैसे राइज एंड फॉल अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, ऑडियंस भर-भरकर अपने फेवरेट्स के लिए वोट्स कर रही हैं। इस हफ्ते शो से एलिमिनेट होने के लिए 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए जिसमें कीकू शारदा, आकृति नेगी, आदित्य नारायण और नयनदीप रक्षित के नाम शामिल हैं। इस नॉमिनेशन टास्क का में रूलर को एक कंटेस्टेंट का नाम लेना था और बेसमेंट के वर्कर को एक कंटेस्टेंट का नाम लेना था।