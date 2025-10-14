क्या बेटी की चाह में Bharti Singh ने चेक करवाया जेंडर चेक? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की। अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद ही अफवाहें उड़ने लगीं कि भारती और हर्ष ने विदेश में अपने दूसरे बच्चे के लिए जेंडर चेक करवाया है। अब कॉमेडियन ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस कपल ने 6 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाते हुए यह खुशखबरी शेयर की। उनकी घोषणा तुरंत वायरल हो गई और फैंस-इंडस्ट्री के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी।
एक वीडियो मैसेज में भारती ने अपने फैंस को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'हर कोई पूछ रहा है कि दूसरा बच्चा कब आएगा, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि दूसरा बच्चा अगले साल आने वाला है'। इस खुलासे ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि कॉमेडियन का बच्चा इस साल के अंत में आएगा या 2026 की शुरुआत में।
भारती सिंह ने तोड़ी अफवाहों पर चुप्पी
इस अनाउंसमेंट के बाद अचानक से अफवाहें उड़ने लगीं कि भारती और हर्ष ने विदेश में अपने दूसरे बच्चे के लिए जेंडर चेक करवाया है। लेकिन अब भारती सिंह ने इन सब अफवाहों पर अपनी चु्प्पी तोड़ी है और इन अफवाहों पर सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 'लोग ये भी बोल रहे हैं के भारती अब जाके बोल रही है के लड़का या लड़की, मुझे स्वस्थ बच्चा चाहिए… अब जो भी हो। कुछ लोग बोल रहे हैं, ये लोग बाहर गए हैं वहां चेक करवा लिया। भाई बिल्कुल भी नहीं मैं कानून के खिलाफ कभी भी नहीं जाती और हमें चेक करा के क्या करना है भाई हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं और हर्ष अच्छा काम कर रहे हैं, लड़का या लड़की जो हो सर आंखों पर जो भी भगवान देगा हम उसका पूरा स्वागत करेंगे और पूरा प्यार देंगे'।
भारती ने आगे बताया कि उनके करीबी परिवार के सदस्यों ने भी इस तरह के काम को प्रोत्साहित नहीं किया था। उन्होंने बताया,'हमारे घर वालों ने भी नहीं कहा कि यहां चेक करवा लो। लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं कि आप विदेश में हैं, यहां चेक करवा लो। मुझे चेक नहीं करवाना। ऊपर वाले को लड़की देनी होगी या लड़का वो दे देगा। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो समझेंगे'। भारती और हर्ष का एक बेटा है और 2026 में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं।
