क्या बेटी की चाह में Bharti Singh ने चेक करवाया जेंडर चेक? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस कपल ने 6 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाते हुए यह खुशखबरी शेयर की। उनकी घोषणा तुरंत वायरल हो गई और फैंस-इंडस्ट्री के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी।

एक वीडियो मैसेज में भारती ने अपने फैंस को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'हर कोई पूछ रहा है कि दूसरा बच्चा कब आएगा, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि दूसरा बच्चा अगले साल आने वाला है'। इस खुलासे ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि कॉमेडियन का बच्चा इस साल के अंत में आएगा या 2026 की शुरुआत में।