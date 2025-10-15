'घोर कलयुग है', Anjali Arora को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, कभी MMS लीक होने पर मचा था बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा और विवादों का नाता काफी पुराना और गहरा है। उन्हें इंटरनेट पर पहचान 'कच्चा बादाम' गर्ल गाने से मिली थी। इस गाने ने उन्हें इतना बड़ा बनाया कि वह कंगना रनौत के शो 'लॉकअप' में कंटेस्टेंट बनकर मुनव्वर फारूकी के साथ नजर आईं।

हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रहने वाली अंजलि अरोड़ा एक बार फिर से चर्चा में आई हैं। इस बार उनके विवादों में फंसने का कारण हैं माता सीता का गेटअप। उनका एक लुक सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गया है। क्यों आखिर फैंस इतना गुस्सा हो रहे हैं, चलिए बताते हैं।

अंजलि अरोड़ा पर्दे पर निभाएंगी 'सीता' का किरदार अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया से निकलकर अब म्यूजिक वीडियो और एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनकी लास्ट म्यूजिक वीडियो 'दिल पर चलाई छुरियां' काफी बड़ी हिट हुई थी। इसके बाद अब जल्द ही वह फिल्म 'श्री रामायण कथा' में माता सीता का रोल निभाने वाली हैं, जिसमें उनके अपोजिट 1920 एक्टर रजनीश दुग्गल, शील वर्मा, निर्भय वाधवा और देव शर्मा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।

क्यों लोग नहीं चाहते 'सीता' का किरदार निभाए अंजलि अंजलि अरोड़ा की इमेज सोशल मीडिया पर एक बोल्ड गर्ल के रूप में बनी है। वह अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे डांस करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ट्रोल होना पड़ता है। यही वजह है कि लोग नहीं चाहते कि एक्ट्रेस माता-सीता का किरदार अदा करें। माता सीता के गेटअप में उन्हें देखकर एक यूजर ने लिखा, "इसको सीता बनाया ये बहुत बड़ा अपमान है"।