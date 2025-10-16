कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फिर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थिति कैप्स कैफे पर फिर एक बार गोलीबारी हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बता दें कि पिछले कुछ समय में कनाडा में बने कपिल शर्मा के इस कैफे को कई बार निशाना बनाया जा चुका है।

दरअसल, पिछले चार महीनों में कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर तीसरी बार गोलियां चलीं। बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर हमले का क्रेडिट लिया। बता दें कि ये दोनों माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशन का हिस्सा हैं।

फायरिंग में टूट गए कैफे के शीशे बताया जा रहा है कि हमले के दौरान आधा दर्जन गोलियां चलीं और एक खिड़की टूट गई। हालांकि, इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में ढिल्लों और सिद्धू ने हमले का दावा करते हुए कहा कि मैं, कुलदीप सिद्धू, और गोल्डी ढिल्लों (कैप्स कैफे में) हुई तीन गोलीबारी की ज़िम्मेदारी लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। इन गैंगस्टरों ने कहा कि जिन लोगों से हमारा झगड़ा है, वे हमसे दूर रहें। जो लोग गैर-कानूनी (अस्पष्ट) काम करते हैं और लोगों को पैसे नहीं देते, वे भी तैयार रहें।