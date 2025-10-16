'पड़ोसी को दोष देना पाक की पुरानी आदत', अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष पर भारत की सख्त टिप्पणी

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    भारत ने पाकिस्तान की पड़ोसी देशों को दोष देने की पुरानी आदत पर प्रतिक्रिया दी है। अफगान-पाक सीमा पर सीजफायर के मुद्दे पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। भारत ने पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने और अपनी गलतियों से सीखने की सलाह दी है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले एक सप्ताह के संघर्ष के बाद 48 घंटे का सीजफायर लागू है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच हल्की-फुल्की झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इन सब के बीच दोनों पड़ोसी देशों को लेकर भारत ने अहम बयान दिया है।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। तीसरा ये कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने इलाके में पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

    इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि वर्तमान में, काबुल में हमारा एक तकनीकी मिशन है। इस तकनीकी मिशन से दूतावास तक का ट्रांसफर अगले कुछ दिनों में होगा।"