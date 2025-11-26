Kapil Sharma ने फाइनली कैफे फायरिंग मामले पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'वहां की पुलिस के पास इतनी ताकत...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन कपिल शर्मा का कनाडा के सरे में एक कैफे है जिसका नाम कप्स कैफे (Kaps Cafe) है। इस साल उनके कैफे पर तीन बार गोलीबारी हुई, हालांकि तीनों ही बार कपिल शर्मा की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। अब आखिरकार, अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल ने इस बारे में खुलकर बात की।

