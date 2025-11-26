Language
    Kapil Sharma ने फाइनली कैफे फायरिंग मामले पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'वहां की पुलिस के पास इतनी ताकत...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने कनाडा में अपने 'कप्स कैफे' पर हुई तीन गोलीबारी की घटनाओं पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के ट्रेलर लॉन्च पर बताया कि कनाडा में पुलिस के पास शायद उतनी ताकत नहीं है। कपिल ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें कभी भारत में इस तरह असुरक्षित महसूस नहीं हुआ।

    कपिल शर्मा के कैफे पर हुआ था हमला (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन कपिल शर्मा का कनाडा के सरे में एक कैफे है जिसका नाम कप्स कैफे (Kaps Cafe) है। इस साल उनके कैफे पर तीन बार गोलीबारी हुई, हालांकि तीनों ही बार कपिल शर्मा की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। अब आखिरकार, अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल ने इस बारे में खुलकर बात की।

    कैफे पर तीन बार हुआ गोलीबारी

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कपिल से कनाडा स्थित उनके रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना के बारे में पूछा गया। उन्होंने खुलकर और विस्तार से इसका जवाब दिया। कपिल ने कहा, "यह घटना कनाडा में वैंकूवर में... हुई और मुझे लगता है कि वहां गोलीबारी की तीन घटनाएं हुईं। मुझे लगता है कि वहां के नियमों के अनुसार, शायद पुलिस के पास ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए उतनी पॉवर नहीं है। लेकिन जब हमारा मामला हुआ, तो इसे फेडरल लेवल पर उठाया गया। जैसे यहां हमारी केंद्र सरकार है, वैसे ही इस मामले पर कनाडा की संसद में भी चर्चा हुई।"

    कपिल ने आगे बताया कि कई लोगों ने उन्हें फोन करके बता रहे थे कि वहां अक्सर इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। लेकिन, जैसे ही उनके कैफे पर गोलीबारी की खबर आई, पुलिस और कानून-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ और एक्शन लिए गए।

     
     
     
    कपिल ने मुंबई की तारीफ की

    इसी के साथ कपिल ने मुंबई की तारीफ की और कहा कि उन्हें अपने देश में कभी इस तरह की असुरक्षा की भावना नहीं लगी। अभिनेता ने कहा, "मैं कभी मुंबई में और अपने देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है। जितनी बार गोली चली वहां पे, उसके बाद और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। तो, ऊपर वाला साथ है तो ठीक है। हर हर महादेव

