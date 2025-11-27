मुंबई में दिग्गज अभिनेता Dharmendra की याद में रखी गई प्रेयर मीट, दिया गया ये खास नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। अभिनेता ने 24 नवंबर को मुंबई स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। हीमैन के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई धर्मेंद्र को याद कर रहा है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस समय देओल फैमिली के साथ खड़े हैं।

कितने बजे है कार्यक्रम? परिवार ने अभिनेता की याद में एक प्रेयर मीट रखी है। 27 नवंबर को मुंबई में इस सभा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुंबई के एक होटल में शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक होगा, जहां परिवार, दोस्त और एक्टर के साथ काम कर चुके लोग एक साथ आकर उनके जीवन और विरासत को याद कर सकेंगे।