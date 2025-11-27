Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई में दिग्गज अभिनेता Dharmendra की याद में रखी गई प्रेयर मीट, दिया गया ये खास नाम

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:27 AM (IST)

    बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। वह 89 साल के थे। अब उनकी याद में एक प्रेयर मीट रखी गई है, जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स के पहुचने की उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं ये प्रेयर मीट कब और कहां होने वाली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। अभिनेता ने 24 नवंबर को मुंबई स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। हीमैन के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई धर्मेंद्र को याद कर रहा है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस समय देओल फैमिली के साथ खड़े हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितने बजे है कार्यक्रम?

    परिवार ने अभिनेता की याद में एक प्रेयर मीट रखी है। 27 नवंबर को मुंबई में इस सभा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुंबई के एक होटल में शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक होगा, जहां परिवार, दोस्त और एक्टर के साथ काम कर चुके लोग एक साथ आकर उनके जीवन और विरासत को याद कर सकेंगे।

    WhatsApp Image 2025-11-27 at 8.24.11 AM

    यह भी पढ़ें- देवानंद की भतीजी को किया चीट...दूसरी पत्नी की मौत ने भेजा था जेल, Dharmendra का बड़ा कॉम्पटीटर था ये अभिनेता

    प्रार्थना सभा की घोषणा परिवार द्वारा साझा किए गए एक पोस्टर के माध्यम से की गई, जिसमें धर्मेंद्र की जवानी की एक तस्वीर शेयर की गई। परिवार ने इसे "जीवन का उत्सव" (Celebration for Life) का नाम दिया है। इस सभा में फिल्म उद्योग और दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। धर्मेंद्र के निधन से सिनेमा के एक युग का अंत हो चुका है।

    कई लोग परिवार से मिलने पहुंचे

    कई लोगों के लिए, धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की धड़कन थे। एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी विरासत छह दशकों में 300 से ज्यादा फिल्मों तक फैली है। उनके निधन के बाद से, देओल परिवार में लगातार मशहूर हस्तियों का आना-जाना लगा रहा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख़ खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और राकेश रोशन उन लोगों में शामिल थे जो चुपचाप अपना प्यार, दुआएं और संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे।

    यह भी पढ़ें- Dharmendra के बच्चों से मिलने पहुंचीं 83 साल की आशा पारेख, मुमताज भी ही-मैन को यादकर हुईं इमोशनल