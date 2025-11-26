Dharmendra के बच्चों से मिलने पहुंचीं 83 साल की आशा पारेख, मुमताज भी ही-मैन को यादकर हुईं इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 12 नवम्बर को जब धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से अपने घर लाया गया था, तो फैंस ने अभिनेता की तबीयत में सुधार आने पर एक राहत की सांस ली थी, लेकिन अचानक ही जब 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर आई, तो हर कोई शॉक्ड रह गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपने शायराना अंदाज और लविंग नेचर से सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, इस बात पर यकीन करना न सिर्फ फैंस के लिए, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी काफी मुश्किल है। शोले के 'वीरू' को अंतिम विदाई देने के लिए लगभग पूरी इंडस्ट्री जमा हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में देओल परिवार को हिम्मत देने के लिए लगातार सितारे उनके घर पहुंच रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र की को-स्टार आशा पारेख को भी देओल हाउस के बाहर स्पॉट किया गया।

धर्मेंद्र के घर के बाहर स्पॉट हुईं आशा पारेख 83 साल की आशा पारेख और धर्मेंद्र ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हाल ही में फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिग्गज अभिनेत्री अपनी गाड़ी से उतरकर धर्मेंद्र के घर उनके बच्चों से मिलने और अपने डियर फ्रेंड को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर जाती नजर आईं।