    Dharmendra के बच्चों से मिलने पहुंचीं 83 साल की आशा पारेख, मुमताज भी ही-मैन को यादकर हुईं इमोशनल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    89 साल के धर्मेंद्र का 24 नवम्बर 2025 को निधन हो गया था। दिग्गज अभिनेता को खोने के दर्द से न तो उनका परिवार उभर पाया है और न ही फिल्म इंडस्ट्री। हाल ही में उनकी को-स्टार आशा पारेख को सनी और बॉबी देओल के घर के बाहर स्पॉट किया गया। वहीं मुमताज ने भी अपने को-स्टार को याद किया। 

    धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचीं आशा पारेख

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 12 नवम्बर को जब धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से अपने घर लाया गया था, तो फैंस ने अभिनेता की तबीयत में सुधार आने पर एक राहत की सांस ली थी, लेकिन अचानक ही जब 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर आई, तो हर कोई शॉक्ड रह गया।

    अपने शायराना अंदाज और लविंग नेचर से सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, इस बात पर यकीन करना न सिर्फ फैंस के लिए, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी काफी मुश्किल है। शोले के 'वीरू' को अंतिम विदाई देने के लिए लगभग पूरी इंडस्ट्री जमा हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में देओल परिवार को हिम्मत देने के लिए लगातार सितारे उनके घर पहुंच रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र की को-स्टार आशा पारेख को भी देओल हाउस के बाहर स्पॉट किया गया।

    धर्मेंद्र के घर के बाहर स्पॉट हुईं आशा पारेख

    83 साल की आशा पारेख और धर्मेंद्र ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हाल ही में फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिग्गज अभिनेत्री अपनी गाड़ी से उतरकर धर्मेंद्र के घर उनके बच्चों से मिलने और अपने डियर फ्रेंड को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर जाती नजर आईं।

    यह भी पढ़ें- जब बॉलीवुड से मिली दुत्कार..तब Dharmendra ने Kapil Sharma के सिर पर रखा हाथ, बोले-दूसरी बार पिता खोया

    धर्मेंद्र और आशा पारेख ने एक साथ बड़े पर्दे पर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दोनों ने साथ में आये दिन बहार के, शिकार, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, समाधी जैसी फिल्मों में साथ काम किया।

     
     
     
    मुमताज ने कहा- आप हमेशा साथ हैं

    आशा पारेख जहां देओल हाउस पहुंचीं, तो वहीं दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रो-बैक फोटो शेयर की। उन्होंने इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "धरम जी आप हमारे साथ थे और हमेशा रहोगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे"। मुमताज और धर्मेंद्र ने साथ में काजल, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आदमी और इंसान, लोफर सहित कई फिल्मों में काम किया। 

    आशा पारेख और मुमताज से पहले ऋतिक रोशन पिता राकेश रोशन, अजय देवगन, जैकी भगनानी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे सहित कई एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके घर पहुंचे थे। 

    यह भी पढ़ें- Dharmendra की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके फैंस के लिए तोहफा, 4K में रिलीज होगा Sholay का अनकट वर्जन