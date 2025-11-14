Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अस्पताल में थे धर्मेंद्र...फूट-फूटकर रो रहीं थीं सुनीता, पहले प्यार के लिए छलका गोविंदा की पत्नी का दर्द!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) इस वक्त किसी न किसी वजह से लाइमलाइट बटोर रही हैं। पति गोविंदा (Govinda) की हेल्थ अपडेट देने के बीच उन्होंने धर्मेंद्र (Dharmendra) के बारे में बात की है। उनका कहना है कि ही-मैन की खराब तबीयत की खबर जानकर वह फूट-फूटकर रोने लगी थीं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में जान फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और वह ICU में भी एडमिट थे। इस बीच गोविंदा की भी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने रिवील किया कि पति के बारे में उन्हें न्यूज से पता चला था। अब उन्होंने अपने हालिया व्लॉग में धर्मेंद्र और पति गोविंदा के बारे में बात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनीता आहूजा अब व्लॉगर बन गई हैं। वह यूट्यूब पर व्लॉग के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती रहती हैं। अपने हालिया व्लॉग में उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए और बताया कि धर्मेंद्र के बारे में जानकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था।

    धर्मेंद्र का सुन फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा

    व्लॉग में सुनीता ने रिवील किया कि धर्मेंद्र उनके चाइल्डहुड क्रश हैं। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि अभिनेता अस्पताल में भर्ती हैं तो वह फूट-फूटकर रोने लगी थीं। एक्ट्रेस ने कहा, "हे भगवान। वो तो मेरे जान हैं, धरम जी। उनके साथ मैंने शो किया था। हम दोनों ने डांस भी किया था। मेरे चाइल्डहुड क्रश हैं। और मुझे बहुत पसंद हैं। जब मैं दुबई से आई और मुझे खबर मिली कि वो ICU में हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इवेंट में जा रही थी, मैं इतना रोई हूं। मेरी बेटी का फोन आया, मैं इतना रोई कि मेरी हालत खराब हो गई।"

    Sunita Ahuja

    यह भी पढ़ें- बीवी से ज्यादा एक्टर हीरोइन के साथ... Sunita Ahuja ने गोविंदा को लेकर कही ये बात, बोलीं- दिल पर पत्थर रखा

    धर्मेंद्र के लिए सुनीता आहूजा ने की प्रार्थना

    सुनीता आहूजा ने आगे कहा, "मैं जब एयरपोर्ट पर भी आई तो मुझे मीडिया ने पूछा तो मैंने बोला- माता रानी से मैं पुकारे जा रही हूं कि माता रानी उनको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मैं ये भी बोली- पंजाबी हैं, कभी हार नहीं मानेंगे। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन एक ही हैं, वो हैं धरम जी। भगवान उनको 100 साल की उम्र दे। मेरी भी उम्र भगवान उनको दे दें। मैं तो यही चाहती हूं, क्योंकि हमारी पूरी इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा सीधा कोई आदमी नहीं है। मैं हमेशा चाहती हूं कि धरम जी को मेरी उम्र लग जाए। उन्हें बहुत सारा प्यार।"

    गोविंदा की हेल्थ अपडेट देते हुए सुनीता आहूजा ने बताया कि वह अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और एकदम ठीक हैं। ज्यादा वर्क आउट करने की वजह से उन्हें थकान महसूस हो रहा था।

    यह भी पढ़ें- 'जवानी में गलती हो जाती...'Govinda की पत्नी सुनीता ने फिर किया शॉकिंग खुलासा, काफी समय से आ रही थी अनबन की खबर