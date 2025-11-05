पत्नी सुनीता की इस हरकत से खफा हुए Govinda, सरेआम मांगनी पड़ी माफी
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा (Govinda) ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा द्वारा उनके परिवार के पुराने पुरोहित पंडित मुकेश शुक्ला पर की गई टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुनीता ने एक पॉडकास्ट पर आकर धार्मिक अनुष्ठानों पर अपनी राय रखी। कई लोगों ने उनकी टिप्पणियों को प्रसिद्ध ज्योतिषी के प्रति अपमानजनक माना।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस समय अपने बयानों की वजह से सबसे अधिक चर्चा में बनी हुई हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि एक्टर का एक मराठी अभिनेत्री के साथ अफेयर था। अब सुनीता ने गोविंदा के पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों पर एक बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि एक्टर धार्मिक अनुष्ठानों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें पैसे देने से इनकार करते हैं।
काफी समय से चर्चा में हैं सुनीता
एक तरफ जहां फैंस को सुनीता का बोलने का बेबाक अंदाज पसंद आता है, वहीं वह अक्सर वो ना चाहते हुए भी विवादों में घिरी रहती हैं। कुछ समय पहले वो गोविंदा से अपने अलगाव की अफवाहों को लेकर भी सुर्खियों में थीं।
अब ताजा विवाद उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित ज्योतिषी और धार्मिक व्यक्ति पंडित मुकेश शुक्ला को लेकर है। दरअसल सुनीता ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पंडित मुकेश शुक्ला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?
पॉडकास्ट के दौरान सुनीता ने कहा, "हमारे घर में भी एक हैं, गोविंदा के पंडित। वो भी ऐसे ही हैं पूजा करवाओ, 2 लाख रुपये दो। मैं गोविंदा से कहती हूं कि तुम खुद ही पूजा करो, उनका करवाया हुआ पूजा पाठ कुछ काम नहीं आने वाला है। भगवान आपकी पूजा तब ही स्वीकार करता है जब आप उसे अपने हाथों से करते हो। मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। अगर मैं दान भी करती हूं या कोई अच्छा काम भी करती हूं, तो अपने कर्मों के लिए अपने हाथों से करती हूं। डरने वाला डर जाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "गोविंदा जिस मंडली में बैठते हैं, उसमें कई बेवकूफ लोग हैं जो लेखक कम और मूर्ख ज्यादा हैं। वे गोविंदा को मूर्ख बनाते हैं और बुरी सलाह देते हैं। उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलते, और वे मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच बोलती हूं।"
वीडियो जारी कर मांगी माफी
अब गोविंदा ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी के बयान पर माफी मांगी है। वीडियो में उन्होंने कहा कि वे वर्षों से पंडित मुकेश शुक्ला से परामर्श करते रहे हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। गोविंदा ने कहा, "मेरी पत्नी ने पॉडकास्ट पर पंडित मुकेश शुक्ला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, और मैं उनकी निंदा करता हूं। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं।”
