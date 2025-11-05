पत्नी सुनीता की इस हरकत से खफा हुए Govinda, सरेआम मांगनी पड़ी माफी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस समय अपने बयानों की वजह से सबसे अधिक चर्चा में बनी हुई हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि एक्टर का एक मराठी अभिनेत्री के साथ अफेयर था। अब सुनीता ने गोविंदा के पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों पर एक बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि एक्टर धार्मिक अनुष्ठानों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें पैसे देने से इनकार करते हैं।

काफी समय से चर्चा में हैं सुनीता एक तरफ जहां फैंस को सुनीता का बोलने का बेबाक अंदाज पसंद आता है, वहीं वह अक्सर वो ना चाहते हुए भी विवादों में घिरी रहती हैं। कुछ समय पहले वो गोविंदा से अपने अलगाव की अफवाहों को लेकर भी सुर्खियों में थीं।

उन्होंने आगे कहा, "गोविंदा जिस मंडली में बैठते हैं, उसमें कई बेवकूफ लोग हैं जो लेखक कम और मूर्ख ज्यादा हैं। वे गोविंदा को मूर्ख बनाते हैं और बुरी सलाह देते हैं। उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलते, और वे मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच बोलती हूं।"