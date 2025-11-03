Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब तक मैं उन्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ती... Govinda के मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर पर पत्नी सुनीता ने बोल दी ऐसी बात

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    सुनीता आहूजा ने एक बार फिर गोविंदा के अफेयर की खबरों पर रिएक्शन दिया है। एक्टर की वाइफ पर्सनल लाइफ पर बयान देने से नहीं हिचकिचाती हैं। हाल ही में, उन्होंने फिर से पति गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर रिएक्ट किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा के अफेयर पर किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बने हुए हैं। पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के साथ मनमुटाव की खबर और एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर की अफवाहों के चलते कुछ महीनों से वह काफी सुर्खियों में थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोविंदा भले ही पर्सनल लाइफ को लेकर चुप्पी साधे रखे हों, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) खुलेआम इसको लेकर बयान देती हैं। हाल ही में उन्होंने गोविंदा के अफेयर पर रिएक्शन दिया है।

    क्या गोविंदा का मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर?

    कुछ महीने पहले ऐसी खबर आई थी कि गोविंदा का एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। इस बारे में एक्ट्रेस ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बात की है। उन्होंने कहा, "मैंने मीडिया से यह बात कई बार कही है कि मैंने भी यह सुना है। लेकिन जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, तब तक मैं कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि वह एक मराठी एक्ट्रेस है।"

    यह भी पढ़ें- Govinda को फाइनली मिली बड़ी फिल्म, 18 साल बाद सलमान खान के साथ कमबैक को तैयार हीरो नंबर-1?

    officialsunitaahuja_1700852524_3243308505474115162_45486381106

    गोविंदा को सुनीता से मिली ये नसीहत

    सुनीता आहूजा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने अपने पति को परिवार पर ज्यादा फोकस होने के लिए कहा है। बकौल सुनीता, "यह सब करने की उम्र नहीं है। गोविंदा को अपनी बेटी की शादी और बेटे यश के करियर के बारे में सोचना चाहिए लेकिन मैंने भी ये अफवाहें सुनी हैं और कहा है कि जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलती, तब तक किसी बात पर विश्वास न करें। मैंने मीडिया से यह भी कहा है कि मैं हमेशा सच कहूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती।"

    officialsunitaahuja_1699758500_3234131163278563886_45486381106

    सुनीता आहूजा ने इसी पॉडकास्ट में रिवील किया है कि वह अपने बच्चों टीना व हर्षवर्धन के साथ एक 4 BHK फ्लैट में रहती हैं, जबकि गोविंदा अलग रहते हैं। उन्होंने गोविंदा से एक 5BHK की डिमांड की है। साथ ही सुनीता ने यह भी कहा कि हर महिला को इंडेपेंडेंट होना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- 'रोबोट की तरह...' चिन्नी प्रकाश ने Govinda के संग काम करने के अनुभव पर की बात, एक साथ 6 फिल्में कर रहे थे शूट