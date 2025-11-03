जब तक मैं उन्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ती... Govinda के मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर पर पत्नी सुनीता ने बोल दी ऐसी बात
सुनीता आहूजा ने एक बार फिर गोविंदा के अफेयर की खबरों पर रिएक्शन दिया है। एक्टर की वाइफ पर्सनल लाइफ पर बयान देने से नहीं हिचकिचाती हैं। हाल ही में, उन्होंने फिर से पति गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर रिएक्ट किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बने हुए हैं। पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के साथ मनमुटाव की खबर और एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर की अफवाहों के चलते कुछ महीनों से वह काफी सुर्खियों में थे।
गोविंदा भले ही पर्सनल लाइफ को लेकर चुप्पी साधे रखे हों, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) खुलेआम इसको लेकर बयान देती हैं। हाल ही में उन्होंने गोविंदा के अफेयर पर रिएक्शन दिया है।
क्या गोविंदा का मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर?
कुछ महीने पहले ऐसी खबर आई थी कि गोविंदा का एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। इस बारे में एक्ट्रेस ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बात की है। उन्होंने कहा, "मैंने मीडिया से यह बात कई बार कही है कि मैंने भी यह सुना है। लेकिन जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, तब तक मैं कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि वह एक मराठी एक्ट्रेस है।"
गोविंदा को सुनीता से मिली ये नसीहत
सुनीता आहूजा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने अपने पति को परिवार पर ज्यादा फोकस होने के लिए कहा है। बकौल सुनीता, "यह सब करने की उम्र नहीं है। गोविंदा को अपनी बेटी की शादी और बेटे यश के करियर के बारे में सोचना चाहिए लेकिन मैंने भी ये अफवाहें सुनी हैं और कहा है कि जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलती, तब तक किसी बात पर विश्वास न करें। मैंने मीडिया से यह भी कहा है कि मैं हमेशा सच कहूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती।"
सुनीता आहूजा ने इसी पॉडकास्ट में रिवील किया है कि वह अपने बच्चों टीना व हर्षवर्धन के साथ एक 4 BHK फ्लैट में रहती हैं, जबकि गोविंदा अलग रहते हैं। उन्होंने गोविंदा से एक 5BHK की डिमांड की है। साथ ही सुनीता ने यह भी कहा कि हर महिला को इंडेपेंडेंट होना चाहिए।
