    'रोबोट की तरह...' चिन्नी प्रकाश ने Govinda के संग काम करने के अनुभव पर की बात, एक साथ 6 फिल्में कर रहे थे शूट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश (Chinni Prakash) ने अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारों को अपनी कोरियोग्राफी पर नचाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, चिन्नी ने गोविंदा के साथ अपने यादगार कामों के बारे में बात की और "हम", "प्यार करके देखो" और "अखियों से गोली मारे" जैसी फिल्मों के पर्दे के पीछे के किस्से साझा किए।

    चिन्नी प्रकाश ने गोविंदा को किया कोरियोग्राफ (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। काफी कम समय में एक्टर ने वो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी जिसके लिए बड़े-बड़े स्टार्स तरसते थे। बहुत सारे एक्टर अपने करियर में जितनी हिट फिल्में नहीं दे पाते थे, उससे ज्यादा गोविंदा ने एक साल में हिट फिल्में दी थीं। एक समय में उन्होंने 75 फिल्में साइन कर लीं थीं।

    गोविंदा को काफी पसंद करते है चिन्नी

    इन्हीं में से एक होते हैं हिंदी सिनेमा के कोरियोग्राफर जो एक्टर्स से वो काम निकलवाना जानते हैं जिसकी पर्दे पर जरूरत होती है। चिन्नी प्रकाश उनमें से एक हैं। अमिताभ बच्चन और शाह रुख खान से लेकर सलमान खान और अक्षय कुमार तक चिन्नी ने कईयों को अपनी उंगलियों पर नचाया है लेकिन इन सबके बीच चिन्नी के दिमाग में एक ही सितारा बसा हुआ है और वो हैं हम सबके प्यारे चीची भईया।

    गोविंदा नहीं चाहते थे मैं ये करूं - चिन्नी

    गोविंदा ने वो खूबसूरत डांस प्रस्तुत किया जिनके स्टेप्स को आज भी कॉपी किया जाता है। फ्राइडे टॉकीज के साथ एक बातचीत में, चिन्नी प्रकाश ने दिग्गज अभिनेता के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया। इसकी शुरुआत साल 1987 में आई फिल्म 'प्यार करके देखो'से हुई थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में गोविंदा नहीं चाहते थे कि वह इस गाने को कोरियोग्राफ करें। चिन्नी ने याद करते हुए कहा, "उस समय, गोविंदा किसी दूसरे कोरियोग्राफर के ज़्यादा करीब थे और चाहते थे कि वह उस गाने को कोरियोग्राफ करें। लेकिन निर्देशक एस. रामनाथन ने जोर देकर कहा कि मैं यह काम करूं।"

    इसके बाद दोनों के बीच एक मजबूत बंधन की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा,"उस फिल्म के बाद गोविंदा मेरे बहुत करीब आ गए। उन्होंने मुझे श्री मुकुल आनंद से भी मिलवाया। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे।"

    गोविंदा की एनर्जी की चिन्नी ने की तारीफ

    गोविंदा की टाइमिंग और एनर्जी की तारीफ़ करते हुए, चिन्नी ने हम (1991) के हिट गाने सनम मेरे सनम की शूटिंग को याद करते हुए कहा, "वह पूरा गाना मैंने शूट किया था। मुकुल ने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था। गोविंदा की उस समय नई-नई शादी हुई थी - जवानी और जोश से भरपूर। वह एक डांसिंग स्टार थे, एक मसाला कमर्शियल डांसर, एक ट्रेंडसेटर।"

    गोविंदा की अनमैच एनर्जी पर बात करते हुए चिन्नी ने कहा, "मैंने उनके जैसा अभिनेता नहीं देखा। वह एक दिन में 4-6 फ़िल्मों की शूटिंग करते थे। अगर उन्हें देर भी होती, तो वह अपना काम पूरा करना सुनिश्चित करते थे। मुझे नहीं पता कि वह इंसान थे या रोबोट। उन्होंने सालों तक ऐसा ही किया।"

