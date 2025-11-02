'रोबोट की तरह...' चिन्नी प्रकाश ने Govinda के संग काम करने के अनुभव पर की बात, एक साथ 6 फिल्में कर रहे थे शूट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। काफी कम समय में एक्टर ने वो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी जिसके लिए बड़े-बड़े स्टार्स तरसते थे। बहुत सारे एक्टर अपने करियर में जितनी हिट फिल्में नहीं दे पाते थे, उससे ज्यादा गोविंदा ने एक साल में हिट फिल्में दी थीं। एक समय में उन्होंने 75 फिल्में साइन कर लीं थीं।

गोविंदा को काफी पसंद करते है चिन्नी इन्हीं में से एक होते हैं हिंदी सिनेमा के कोरियोग्राफर जो एक्टर्स से वो काम निकलवाना जानते हैं जिसकी पर्दे पर जरूरत होती है। चिन्नी प्रकाश उनमें से एक हैं। अमिताभ बच्चन और शाह रुख खान से लेकर सलमान खान और अक्षय कुमार तक चिन्नी ने कईयों को अपनी उंगलियों पर नचाया है लेकिन इन सबके बीच चिन्नी के दिमाग में एक ही सितारा बसा हुआ है और वो हैं हम सबके प्यारे चीची भईया।

इसके बाद दोनों के बीच एक मजबूत बंधन की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा,"उस फिल्म के बाद गोविंदा मेरे बहुत करीब आ गए। उन्होंने मुझे श्री मुकुल आनंद से भी मिलवाया। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे।" गोविंदा की एनर्जी की चिन्नी ने की तारीफ गोविंदा की टाइमिंग और एनर्जी की तारीफ़ करते हुए, चिन्नी ने हम (1991) के हिट गाने सनम मेरे सनम की शूटिंग को याद करते हुए कहा, "वह पूरा गाना मैंने शूट किया था। मुकुल ने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था। गोविंदा की उस समय नई-नई शादी हुई थी - जवानी और जोश से भरपूर। वह एक डांसिंग स्टार थे, एक मसाला कमर्शियल डांसर, एक ट्रेंडसेटर।"