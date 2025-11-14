'ये क्या चल रहा है...' अस्पताल में Govinda हुए भर्ती, सुनीता को मिली मीडिया से जानकारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले गोविंदा को रात में अचानक तबियत खराब होने के बाद मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ही स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गोविंदा को अस्पताल ले जाने वाले उनके लीगल एकवाइजर ललित बिंदल ने ही पहले मीडिया को इसकी जानकारी दी थी।

सुनीता को मीडिया से मिली जानकारी अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इस पूरे मामले के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पति के अस्पताल में भर्ती होने की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बारे में तब पता चला जब उन्होंने गोविंदा को डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते देखा।

फैंस की सभी चिंताओं का जवाब देते हुए, सुनीता ने कहा, "गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह अपनी नई फिल्म दुनियादारी की तैयारी के लिए वर्कआउट कर रहे थे, तभी वह बेहोश हो गए। ज्यादा वर्कआउट की वजह से उन्हें थकान हो गई।"