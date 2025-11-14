Language
    'ये क्या चल रहा है...' अस्पताल में Govinda हुए भर्ती, सुनीता को मिली मीडिया से जानकारी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    गोविंदा (Govinda) को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने खुलासा किया कि उन्हें पति के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी नहीं थी और उन्हें मीडिया से पता चला। वहीं फैंस उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक गए हैं।  

    पत्नी सुनीता के साथ गोविंदा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले गोविंदा को रात में अचानक तबियत खराब होने के बाद मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ही स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गोविंदा को अस्पताल ले जाने वाले उनके लीगल एकवाइजर ललित बिंदल ने ही पहले मीडिया को इसकी जानकारी दी थी।

     सुनीता को मीडिया से मिली जानकारी

    अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इस पूरे मामले के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पति के अस्पताल में भर्ती होने की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बारे में तब पता चला जब उन्होंने गोविंदा को डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते देखा।

    ब्लॉग में पति के स्वास्थ्य पर क्या बोलीं सुनीता

    बता दें कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा उस समय मुंबई में नहीं थीं जब गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। उन्होंने अपने यूट्यूब पर अपने नए व्लॉग के बारे में बात की। उनके स्वास्थ्य पर अपडेट देते हुए, सुनीता ने बताया कि उन्हें अपने पति की स्थिति के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट्स से पता चला।

     फैंस की सभी चिंताओं का जवाब देते हुए, सुनीता ने कहा, "गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह अपनी नई फिल्म दुनियादारी की तैयारी के लिए वर्कआउट कर रहे थे, तभी वह बेहोश हो गए। ज्यादा वर्कआउट की वजह से उन्हें थकान हो गई।"

     गोविंदा को क्या हुआ था?

    बता दें कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने बाहर आकर खुद पत्रकारों से बातचीत की थी। गोविंदामुस्कुराए और बोले, “ज्यादा मेहनत कर लिया। थकान हो गई थी… अब ठीक हूं।” गोविंदा ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां दी हैं।

