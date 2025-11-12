बॉलीवुड को लगी किसकी नजर! Dharmendra-प्रेम चोपड़ा के बाद अचानक बिगड़ी गोविंदा की तबीयत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले एक महीने से देखा जाए तो शायद बॉलीवुड को किसी की काली नजर लग गई है। अक्टूर के महीने में असरानी और पंकज धीर जैसे कई फिल्मी सितारों ने दुनिया को अलविदा कहा और अब नवंबर की शुरूआत भी हिंदी सिनेमा सितारों के लिए अच्छी नहीं रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते 10 नवंबर को वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) और प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 यानी गोविंदा (Govinda) की भी अचानक से तबीयत खराब हो गई है और उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अचानक बिगड़ी गोविंदा की हालत अभिनेता गोविंदा अपने प्रोफेशनल करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से अपनी सेहत को लेकर गोविंदा सुर्खियों में आ गए हैं। खबर है कि देर रात गोविंदा की तबीयत अनाचक के खराब होने लगी, जिसकी वजह से वह अपने घर में बेहोश हो गए, डॉक्टर से बात करके उन्हें कुछ दवाई भी दी गईं, लेकिन आराम ने मिलने की वजह से उन्हें मुंबई के निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।

मालूम हो कि एक दिन पहले गोविंदा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत का हाल पूछने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि, फिलहाल धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह अपने घर पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा की सेहत में भी सुधार है और वह भी डिस्चार्ज होने वाले हैं।