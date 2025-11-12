बॉलीवुड को लगी किसकी नजर! Dharmendra-प्रेम चोपड़ा के बाद अचानक बिगड़ी गोविंदा की तबीयत
Govinda Health: हिंदी सिनेमा के सितारों के लिए मौजूदा समय कुछ खास नहीं चल रहा है। खबर है कि धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के बाद अब सुपरस्टार गोविंदा की अचानक के तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले एक महीने से देखा जाए तो शायद बॉलीवुड को किसी की काली नजर लग गई है। अक्टूर के महीने में असरानी और पंकज धीर जैसे कई फिल्मी सितारों ने दुनिया को अलविदा कहा और अब नवंबर की शुरूआत भी हिंदी सिनेमा सितारों के लिए अच्छी नहीं रही है।
बीते 10 नवंबर को वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) और प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 यानी गोविंदा (Govinda) की भी अचानक से तबीयत खराब हो गई है और उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अचानक बिगड़ी गोविंदा की हालत
अभिनेता गोविंदा अपने प्रोफेशनल करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से अपनी सेहत को लेकर गोविंदा सुर्खियों में आ गए हैं। खबर है कि देर रात गोविंदा की तबीयत अनाचक के खराब होने लगी, जिसकी वजह से वह अपने घर में बेहोश हो गए, डॉक्टर से बात करके उन्हें कुछ दवाई भी दी गईं, लेकिन आराम ने मिलने की वजह से उन्हें मुंबई के निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
एक्टर के लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने इस मामले पर एनडीटीवी से खुलकर बात की है और विस्तृत जानकारी साझा की है। बिंदल के अनुसार- ''डॉक्टर से बात करने के बाद ही रात को गोविंदा को दवाई दी गई थी। इसके बाद उन्हें आराम नहीं मिला तो रात करीब 1 बजे अस्पताल लाया गया और उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है। साथ ही उनके कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट भी कराए गए हैं। रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।''
मालूम हो कि एक दिन पहले गोविंदा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत का हाल पूछने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि, फिलहाल धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह अपने घर पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा की सेहत में भी सुधार है और वह भी डिस्चार्ज होने वाले हैं।
अक्टूबर में इन फिल्मी सितारों का हुआ देहांत
पिछला महीना अक्टूबर हिंदी सिनेमा जगत के लिए सबसे बुरा महीना रहा। बीते महीने में गोवर्धन असरानी, पंकज धीर, सतीश शाह, पीयूष पांडे, राजवीर जवंदा, सचिन चांदवाडे, ऋषभ ठंडन और वरिंदर सिंह जैसे जानी-मानी हस्तियों ने इस दुनिया को अलिवदा कह दिया था।
