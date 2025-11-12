Govinda की हेल्थ पर आया अपडेट, फैमिली डॉक्टर की दवाई खाने के बाद फिर हुई थी बेचैनी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस समय बेहद गमगीन माहौल चल रहा है। बीते दो महीनों में लगभग 12 सेलेब्स के निधन की खबर आई। अक्टूबर के महीने में दीपावली वाले दिन असरानी ने दुनिया को अलविदा कहा इसके बाद पंकज धीर और फिर धर्मेंद्र के एडमिट होने की खबर से हर-तरफ शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि अभिनेता अब ठीक हैं और अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैंस को हुई एक्टर की हेल्थ की चिंता वहीं 12 नवंबर की सुबह खबर आई कि गोविंदा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से उन्हें रात को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एक्टर घर पर बेहोश हो गए थे। इस वजह से उनके फैंस बेहद चिंतित हो गए थे। अब गोविंदा के लीगल एडवाइजर ने एक्टर की हेल्थ पर अपडेट शेयर किया है।

ललित ने आगे बताया,'फिर, अचानक से रात के लगभग 12 बजे उन्हें फिर से बेचैनी,कमजोरी और घुटन महसूस हुई। इसके बाद, गोविंदा ने मुझे घर बुलाया। मैं 12:15 बजे उनके घर पहुंचा और उनके डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले गया। हम उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गए जहां उनकी कई सारी जांचे की गईं और भर्ती कर लिया गया। उन्हें रात लगभग 1 बजे भर्ती कराया गया।"