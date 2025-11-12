Govinda की हेल्थ पर आया अपडेट, फैमिली डॉक्टर की दवाई खाने के बाद फिर हुई थी बेचैनी

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    भारतीय सिनेमा में कभी हंसी और बेजोड़ ऊर्जा का प्रतीक रहे बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को घर से बेहोशी की हालत में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर के प्रशंसक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अब उनकी हेल्थ पर नया अपडेट सामने आया है।

    गोविंदा को अस्पताल में किया गया भर्ती (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस समय बेहद गमगीन माहौल चल रहा है। बीते दो महीनों में लगभग 12 सेलेब्स के निधन की खबर आई। अक्टूबर के महीने में दीपावली वाले दिन असरानी ने दुनिया को अलविदा कहा इसके बाद पंकज धीर और फिर धर्मेंद्र के एडमिट होने की खबर से हर-तरफ शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि अभिनेता अब ठीक हैं और अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आ गए हैं।

    फैंस को हुई एक्टर की हेल्थ की चिंता

    वहीं 12 नवंबर की सुबह खबर आई कि गोविंदा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से उन्हें रात को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एक्टर घर पर बेहोश हो गए थे। इस वजह से उनके फैंस बेहद चिंतित हो गए थे। अब गोविंदा के लीगल एडवाइजर ने एक्टर की हेल्थ पर अपडेट शेयर किया है।

    Govinda (14)

    पहले फैमिली डॉक्टर से की थी बात

    गोविंदा को बुधवार को मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। गोविंदा ने घबराकर ललित को फोन किया जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल लेकर गए। ललित ने बताया कि गोविंदा मंगलवार सुबह से ही कमजोरी और बेचैनी महसूस कर रहे थे। अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बात करते हुए ललित ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "कल दिन में उनको कमजोरी थी और फिर अचानक से शाम को कुछ सेकंड के लिए अजीब लगा और वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको फोन पर एक दवा बताई। गोविंदा ने रात करीब साढ़े 8 से 9 बजे दवा ली और फिर अपने कमरे में आराम करने चले गए।"

    ललित ने आगे बताया,'फिर, अचानक से रात के लगभग 12 बजे उन्हें फिर से बेचैनी,कमजोरी और घुटन महसूस हुई। इसके बाद, गोविंदा ने मुझे घर बुलाया। मैं 12:15 बजे उनके घर पहुंचा और उनके डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले गया। हम उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गए जहां उनकी कई सारी जांचे की गईं और भर्ती कर लिया गया। उन्हें रात लगभग 1 बजे भर्ती कराया गया।"

    Govinda (8)

    रिपोर्ट आने का किया जा रहा इंतजार

    ललित ने ताजा अपडेट देते हुए बताया कि एक्टर फिलहाल ठीक है और उन्हें इमरजेंसी वार्ड से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ललित ने बताया,"कई जांचें हो चुकी हैं। अब उनकी सभी रिपोर्ट्स का इंतजार है। उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। गोविंदा फिलहाल आराम कर रहे हैं। अभी तक उन्हें छुट्टी देने की कोई खबर नहीं है क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे। मैंने सुबह गोविंदा से बात की थी और उन्होंने बताया कि अब उनकी हालत बेहतर है।"

